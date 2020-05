Nog even niet naar de disco: 'Wat neem je de jongeren af?'

'Je voelde aankomen dat we voorlopig nog dicht moeten blijven', blikt eigenaar Jeroen van Broekhoven van discotheek Fox in Stadskanaal terug op de persconferentie van dinsdagavond: 'Maar ik ben wel blij dat we eindelijk een keer genoemd zijn. Misschien worden we dan ook nog eens als aparte bedrijfstak beschouwd waarvoor aparte steunmaatregelen nodig zijn.'

Schrale troost

Los van die schrale troost vindt Van Broekhoven het 'balen' dat hij nog zeker een maand werkloos op zijn handen moet zitten: 'Ik wil heel graag open, mijn personeel staat te trappelen en ik krijg om de haverklap berichtjes van jongeren die weer naar de disco willen.'

Intussen heeft hij zijn drie zalen tellende gelegenheid, met ruimte voor tweeduizend man publiek helemaal opgeknapt, en de rookruimte eruit gesloopt. Nog afgezien van de vraag of het mag, is het voor hem niet de moeite waard om zijn zaak voor dertig man open te gooien.

Nauwelijks coronagevallen

Met de huidige steunregelingen houdt hij het nog wel even vol, maar hij vindt het vooral erg voor zijn publiek: 'Wat ga je de jongeren afnemen, als je zo lang niet kunt uitgaan? Ik snap het paniek van de eerste maanden maar hoe lang ga je die jongeren nog thuis laten zitten? Ik zie her en der instagramposts die duidelijk maken dat ze al in groepjes van tientallen bij elkaar komen. En dan te bedenken dat we in Oost-Groningen nauwelijks coronagevallen hebben.'

Honderd per zaal?

Van Broekhoven heeft zijn hoop nu gevestigd op 1 juli, als de norm van dertig bezoekers wordt verruimd naar honderd: 'En dan liefst honderd per zaal. Ik kan voor elke zaal een eigen ingang, garderobe en toiletten regelen. Dat kunnen zelfs bioscopen niet zeggen, en die mogen wél open.'

Donovan's

Eigenaar Elsbeth Maduro heeft met onder meer Donovan's in de Peperstraat in de stad een kleinere gelegenheid, en dus meer mogelijkheden. ‘We keken elkaar geschokt aan toen we gisteren op de bank Mark Rutte het zinnetje hoorde uitspreken dat clubs en feestcafés niet open mogen. Maar we hebben het even uitgezocht en wij vallen daar niet onder. Gelukkig kunnen we beperkt open’, zegt ze.

Ze runt naast Donovan's ook de tegenovergelegen karaokebar Sing Along in Stad. Dat doet ze samen met haar partner.

Dansvloer

De dansvloer kan niet gebruikt worden en die wordt dan ook anders ingericht, vertelt ze: ‘We moeten het intiemer en kleinschaliger maken. Op de dansvloer komen statafels met hoge krukken. Dat maken we gewoon wat gezelliger’, zegt Elsbeth. Ze is blij dat ze weer over haar zaak na kan denken.

Schuddende-billenmuziek

‘Schuddende-billenmuziek zullen we niet gaan draaien. We houden het relaxt. Misschien dat we op den duur weer een dj neer kunnen zetten die rustige muziek draait. We kijken hoe het loopt’, zegt Elsbeth.

De onderneemster bekijkt met het personeel hoe de mensen geholpen kunnen worden en waar rekening mee gehouden moet worden.

De lege dansvloer in Donovan's (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Spek-en-bonenmaand

Maduro ziet de maand juni overigens meer als ‘spek en bonenmaand'. ‘Het is gewoon even afwachten hoe het loopt. Onze inkomsten moeten we toch hebben van de grotere groepen mensen en dat die ook spontaan je café inlopen’, zegt Elsbeth.

Ze hoopt snel weer normaal open te kunnen. ‘Dit geeft ietsje meer hoop op een goede toekomst. Maar de overheid kan natuurlijk niet oneindig steun blijven geven.'

