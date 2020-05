Schiermonnikoog maakt zich op voor ontvangst toeristen

Dat zegt Marieke Blaauwwiekel van kampeerboerderij de Oorsprong. Ze is blij dat er mondjesmaat weer toeristen welkom zijn op Schier.

Het eiland maakt zich klaar om weer mensen te ontvangen. Nu er steeds meer mag kan het eiland weer mensen ontvangen. Maar dat gebeurt wel op een andere manier.

Slapeloze nachten heb ik gehad Ondernemer Anja Brands

'Gasten kunnen weer terugkomen'

‘Ik denk nu: kom maar op. Een lege kampeerboerderij is niks. In het begin dachten we: dit komt nooit meer goed. Maar nu er langzamerhand weer meer mag zijn we strijdbaar’, zegt Blaauwwiekel. Volgens haar word je wel creatief om te verzinnen hoe je toch geld kan verdienen.

De ruimtes waar normaal groepen ontvangen worden zijn nu omgevormd zodat er gezinnen terecht kunnen. Want groepen mogen nog niet.

‘Wij weten nog niet wanneer we weer mogen verhuren aan groepen, dus richten we ons nu op gezinnen. Zodra ik dit bekend maakte waren er alweer veel nieuwe boekingen.'

Lege straat op Schiermonnikoog (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

De ondernemer heeft al uitgedacht hoe ze weer groepen kan ontvangen. Zo worden niet alle stapelbedden opgemaakt, zodat men ontmoedigd wordt dichtbij elkaar te gaan liggen.

‘Maar het is ook aan de gasten zelf. Iedereen moet zelf rekening houden met de regels. Wij kunnen alleen wat sturing geven’, zegt Marieke.

Op een leeg Schiermonnikoog gaat ook de natuur zijn gang:

Met de boot

De tocht naar Schiermonnikoog gaat anders. Er mogen minder mensen mee op de veerboot. Voor de coronacrisis bedroeg de capaciteit 1200 passagiers per afvaart, tegenwoordig mogen er slechts 400 mensen mee.

Plastic schermen op de boot naar Schier. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Een bootticket moeten fysiek gekocht worden aan de kassa. De veerdienst is nog bezig met het ontwikkelen van een reserveringssysteem om reizigers niet onnodig teleur te stellen.

Wagenborg Passagiersdiensten vaart nu nog met een aangepaste dienstregeling, maar zal tijdens hemelvaart en pinksterweekend een normale dienstregeling varen vanwege de verwachte drukte. Er is zelfs een extra boot voorhanden, mochten veel mensen onverhoopt de overtocht willen maken.

Kan prima

‘Als iedereen zich aan de regels houdt, dan kunnen we al die mensen prima ontvangen. Het eiland is groot genoeg’, zegt Anja Brands.

Zij heeft een kledingwinkel en taxibedrijf op het eiland. ‘Slapeloze nachten heb ik ervan gehad. Komt het ooit weer goed, dacht ik. Het is een opluchting dat er nu weer wat meer mag.'

Leeg terras op Schiermonnikoog. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Brands heeft de eerste weken bijna geen inkomen gehad. Dat komt nu weer langzaamaan weer op gang. ‘Financieel is dit een ramp voor alle ondernemers. Die verliezen maken we niet meer goed’, zegt Anja. Daar heeft ze wel verdriet om gehad.

Een lege natuur (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De ondernemer is in de afgelopen weken echter niet bij de pakken neer gaan zitten. Ze is gaan wandelen en fietsen en liet dit live op facebook zien. Om zichzelf, maar ook anderen die niet naar het eiland konden komen, te vermaken. Ze heeft daar veel reacties op gekregen.

Eerste toeristen

Kunstenaar Theo Onnes uit Eenrum is ook weer naar Schiermonnikoog afgereisd, samen met zijn vrouw Ankie. Hij is een groot liefhebber van het eiland.

‘Het landschap verandert ieder jaar. Ik was nu dus een tijd niet op het strand geweest en het ziet er weer anders uit dan de vorige keren’.

Theo’s roots liggen op het eiland, zijn grootouders woonden er. Vanaf zijn geboorte komt hij er meerdere keren per jaar. Hij komt uit een schildersfamilie. Grootvader Klaas, vader Minne en zus Gerda, allemaal schilder(d)en zij.

Kunstschilder Theo Onnes. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Schilderskar

Met zijn schilderskar achter de fiets toert hij dagelijks uren het eiland over. Naar het strand, de duinen of naar het Wad.

‘Schiermonnikoog is natuurlijk prachtig om te schilderen. Ik ben blij dat ik weer naar het eiland kon komen. Het zag er even naar uit dat dit een hele tijd niet kon. We hebben een ruimte gehuurd bij Marieke, want het is een feestje om daar te verblijven. Zo gastvrij.’

De vuurtoren op Schiermonnikoog (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

