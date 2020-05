Minder Groningers in Top 100 jonge Miljonairs

Ben Woldring is naast Jeroen en Jeroen van Belsimpel één van de drie in de Top 100 (Foto: ANP)

Je bent nog geen 40 jaar en je geld klotst bij de plinten omhoog. Dan maak je kans om in de Top 100 van jonge Miljonairs van het zakenblad Quote te komen. Het aantal Groningers in de ranking is ten opzichte van vorig jaar gedaald van vijf naar drie.

Eind maart werd de tiplijn opengesteld door Quote om naast hun eigen shortlist een beter beeld te krijgen van talentvolle ondernemers die in 2019 veel vermogen vergaarden.

Jonger dan 40 en 11 miljoen

Om voor de lijst in aanmerking te komen mag de ondernemer niet ouder zijn dan 40 jaar en het geschatte vermogen bedraagt minimaal 11 miljoen euro. Deze grens bedroeg vorig jaar 10 miljoen.



Van vijf naar drie

De zoektocht leverde wat de provincie Groningen betreft ten opzichte van vorig jaar geen nieuwe financiële grootverdieners op. Sterker nog er verdwenen twee van de lijst.

De grootste stijgers komen wel uit Groningen.



13 en 14: Jeroen Doorenbos en Jeroen Elkhuizen

Vermogen 50 miljoen

Jeroen Doorenbos (35) en Jeroen Elkhuizen (37) zijn de drijvende krachten achter Belsimpel. In 2017 lag het geschat vermogen op 8 miljoen en stonden ze 85e. Het gezamenlijke vermogen van het duo steeg de afgelopen twee jaar jaarlijks met maar liefst 150 procent. In de Quote zeggen ze hierover. ‘Uiteindelijk is de e-commerce een efficiëntiewedstrijd en daar slagen wij gewoon goed in.’

Met 1000 euro

In 2006 haalden beiden 1000 euro van hun bankrekening om een website te bouwen. Ruim tien jaar later hebben ze meer dan 500 medewerkers, veelal studenten, in dienst. Vorig jaar bedroeg de omzet 360 miljoen en verkochten ze bijna een miljoen smartphones.

De Belsimpel-methode is een platform waar een klant een op maat gemaakt pakket voor telefoon en abonnement online kan samenstellen. In Nederland wordt ruim 40 procent van de telefoons online besteld en daar profiteren Doorenbos en Elkhuizen volop van. De vorig jaar voorgenomen stap naar buitenlandse markten slaagde nog niet.

26: Ben Woldring

Vermogen: 35 miljoen

Ben Woldring (35), directeur van de Bencom Group, is gestegen van de 35e naar plek 26. De getogen Usquerder heeft een goed jaar achter de rug. Zijn geschatte vermogen groeide met een kleine 50 procent, terwijl vorig jaar sprake was van vermogensverlies van 3 miljoen. Vorig jaar was Woldring de hoogst genoteerde Groninger in de lijst. Volgens Quote vertegenwoordigt zijn persoonlijke BV met 27 miljoen de grootste inbreng.

Vergelijkingssites

Woldring is groot geworden als prijsvergelijker op internet. In 1998 was Bellen.com zijn eerste onderneming. Later kwam Gaslicht.com erbij. Zijn vergelijkingssites zijn samengevoegd onder de noemer tot Bencom. Hieronder vallen ook sites als lookingforbooking.com, poliswijzer.nl en digitelevisie.nl.



Te oud

Ten opzichte van vorig jaar zijn twee Groningers uit de ranglijst verdwenen. Sébastian Monteban, oprichter en grootaandeelhouder van Brandfield, kwam vorig jaar binnen op plek 53 met een geschat vermogen van 16 miljoen. Monteban, die zich sinds 2006 bezig houdt met de online verkoop van horloges, sieraden, zonnebrillen, tassen en accessoires, is inmiddels 40 jaar en komt om die reden niet meer in aanmerking.

Te weinig

Mark Vletter (39) kwam vorig jaar op plek 100 nieuw binnen met een geschat vermogen van 10 miljoen. Volgens Quote komt Vletter dit jaar niet voor op de lijst, omdat zijn vermogen de ondergrens van 11 miljoen niet overschrijd.

Met het bedrijf Voys ontwikkelde hij een product dat de telecomwereld radicaal veranderde: telefonie in de cloud. Ook richtte de Groninger Spindle op, dat technologie ontwikkelt die dit nieuwe zakelijke bellen mogelijk maakt, en telecomprovider Voipgrid.

Belangrijkste spelregels

De Quote hanteert een aantal spelregels. De belangrijkste is wat onder vermogen verstaan wordt: bezittingen in de vorm van aandelen, huizen, overig onroerend goed en ondernemingen, minus hypotheken en exotische schulden. Daar worden zaken als kunst, boten en vliegtuigen bij opgeteld.

Daar komt bij dat het bedrijf niet door ouders of bloedverwant gefinancierd mag zijn. Wat niet te achterhalen is wordt over het algemeen buiten beschouwing gelaten, zoals banksaldi en vermogen dat ligt besloten in vennootschappen op dubieuze eilandstaten.