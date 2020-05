Ook verstandelijk beperkten krijgen straks weer mondjesmaat bezoek

‘We hanteren de systematiek van onze brancheorganisatie VGN en hebben onze woonvormen in drie gradaties opgesplitst’, legt locatiehoofd Marieke Drent van twee locaties in Stadskanaal en een in Scheemda uit: ‘De groene locaties blijven eigenlijk nog gesloten voor bezoekers. Hier geldt nog steeds: nee, tenzij het echt noodzakelijks is. Maar we zijn wel aan het kijken hoe het eventueel zou kunnen.'

Nooduitgang

Een van ‘haar’ woonvormen in Stadskanaal is zo'n locatie. Daar wonen ruim twintig zwaar verstandelijk beperkten met een zwakke gezondheid en een relatief hoge leeftijd, dat wil zeggen: boven de veertig. Al sinds begin maart verloopt het contact met hun familie vooral via beeldbellen, of zwaaien voor het raam.

'We zoeken nu alternatieve manieren om bezoek te ontvangen. Bijvoorbeeld door via de nooduitgang naar binnen te gaan, geen gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimtes, en altijd begeleid door een medewerker die kan zorgen dat de afstand van anderhalve meter gehandhaafd blijft. En natuurlijk moeten de bezoekers gezond zijn en zich aan alle gedragsregels houden.'

Ja, mits

Voor de oranje en rode locaties geldt een milder regime, samen te vatten als 'Ja mits'. Daar mogen twee vaste bezoekers geregeld op bezoek komen, zij het met een beperkte tijdsduur en ook hier met zo kort mogelijke routes door het gebouw, met vermijding van gemeenschappelijke ruimtes.

De bewoners zijn blij met de versoepeling, zegt Drent: 'We hebben in Scheemda een locatie waar bewoners goed kunnen meepraten in de cliëntenraad. Die geven aan dat ze best meer bezoek willen, maar alleen als wij er ook echt klaar voor zijn.'

Spannend

Zelf is ze ambivalent over de mogelijkheid om weer bezoek te ontvangen.

'Het is mooi voor de cliënten, die natuurlijk vreselijk behoefte hebben aan bezoek, en voor de familie. Aan de andere kant: de risico's nemen ook weer toe. Meer contacten met familieleden van wie je niet weet hoe goed die zich aan de regels houden. Dat maakt het wel spannend. We willen corona echt niet in huis hebben, met zulke kwetsbare bewoners.'

Kinderdagcentra

Ook voor de kinderdagcentra van Cosis worden de maatregelen verruimd. Ze gaan na Pinksteren zoveel mogelijk weer vijf dagen per week open. Wel moeten de kinderen zoveel mogelijk door de ouders gehaald en gebracht worden, om de contacten tot een minimum te beperken.

Alleen als dat onmogelijk is, kan een taxibusje worden ingezet.

