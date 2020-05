Planbureau: Groninger politiek aan zet bij aanpak coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis in onze provincie zijn namelijk fors, zo betoogde het Planbureau voor een delegatie van Provinciale Staten. Tussen 9 en 23 april hebben 9 procent van de Groningers hun baan verloren door de coronacrisis. Daarnaast moet 7 procent van de Groningers fors bezuinigen op haar uitgaven.

Eenzaam

Ook heeft 70 procent van de respondenten aangegeven minder mensen te zien en 22 procent zegt zich op momenten eenzaam te voelen.

'Verder geeft 18 procent van de respondenten aan dat het niet de zorg krijgt die het wel nodig acht', aldus onderzoeker Marian Reitsma. 'Daarvan geeft 13 procent aan dat de gezondheid sinds de coronacrisis is verslechterd.'

In de analyse van het Sociaal Planbureau Groningen wordt duidelijk dat 54 procent van de zzp'ers in onze provincie zich ernstige zorgen maakt. In Groningen gaat het om 15.000 zzp'ers. Een deel daarvan overweegt dan ook op zoek te gaan naar een baan in loondienst.

Langdurige effecten

'De langdurige effecten zijn groot', concludeert Reitsma. 'De economie verliep relatief goed in onze provincie maar de coronacrisis zorgt voor toenemende ongelijkheid.'

Reitsma geeft aan dat het panel van het Sociaal Planbureau Groningen verwacht dat bestuurders en politici van de provincie en gemeenten wordt verwacht dat zij alles op alles zullen zetten om het leed voor de inwoners te verzachten. 'Dat moeten we samen doen: met de maatschappij, met ondernemers, maar 'last but not least' ook met politici', is haar conclusie.

