Half miljoen kinderen kunnen meedoen aan Avond4daagse dankzij Groningse app

Een Groningse app maakt het mogelijk dat ongeveer een haf miljoen kinderen in Nederland toch de Avond4daagse kunnen lopen. De app eRoutes zorgt ervoor dat de kinderen verspreid kunnen lopen, waardoor het risico om het virus op te lopen minimaal is.

Een volleyballer van Lycurgus, Dennis Borst, die werkzaam is voor de app, legt uit waarom het zo belangrijk is dat het evenement door kan gaan.

‘Juist in deze coronatijd is bewegen ontzettend belangrijk, voor jong en oud. Dat we zo op deze manier kunnen bijdragen, samen met de Avond4daagse, die al sinds 1940 een nationaal feest is, daar zijn we gewoon heel blij mee. Gelukkig hadden we een samenwerking met de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en we dachten hier moeten we iets mee’, aldus Borst.

Wat is de bedoeling?

De middenman van Lycurgus legt uit. ‘Het is de bedoeling dat mensen zich gewoon via de site van de Avond4daagse aanmelden. Het gaat dus om vier dagen wandelen, en dit gaan we verspreiden over drie maanden (red. van 1 juni tot en met 31 augustus) om zo in de corona-situatie niet te veel mensen tegelijk op straat te hebben. Wat wel het geval is, er moet tussen je eerste en je vierde wandeling maximaal twee weken zitten. Als je dat volbrengt, dan krijg je ook een officiële Avond4daagse-medaille.’

Werking van de app

Borst vervolgt. ‘Onze app berekent op basis van jouw gewenste afstand een ronde route voor je. Daarom is deze samenwerking zo fantastisch, en dat we dit landelijk kunnen uitzetten. Via onze app zeg je bijvoorbeeld dat je 2.5, 5 of 10 kilometer wilt wandelen, en dan krijg je dus een rondje van die afstand. Daarom werkt het zo goed.’

78.000 gebruikers

De coronacrisis en dit initiatief zorgen ervoor dat de Groningse app extra succesvol is geworden. ‘We hebben nu rond de 78.000 geregistreerde gebruikers, en door deze samenwerking wordt dat aantal vanzelfsprekend nog groter.’

Op deze manier komt de aanvoerder van Lycurgus de competitieloze periode eenvoudig door. ‘Ik heb mijn handen hier wel aan vol. Gelukkig zijn we met Lycurgus ook weer mondjesmaat aan het trainen, wel uiteraard met de anderhalfmeterregel in het hoofd. Zo kom ik mijn dagen goed door’, besluit Dennis Borst.

De inschrijving voor de Avond4daagse gaat op 25 mei van start.