'Vraag je af wat deze crisis met je mensen doet'

Een crisis legt verborgen patronen en systemen bloot. Opeens wordt in organisaties zichtbaar wat eerder aan het oog onttrokken was. Dat biedt allerlei kansen zegt NoordZaken-expert en organisatiedeskundige André Miedema.

Een crisis is een vervelende situatie maar heeft wel vaak waardevolle bijeffecten. Bijvoorbeeld omdat je ontdekt dat er iets nieuws mogelijk is. Of omdat je erachter komt wat er werkelijk toe doet. Zo kun je ook in organisaties een crisis verzilveren.

We zien het momenteel gebeuren: voor corona was men gewoon bezig met zijn werk. Toen kwam corona. Organisaties die opeens heel anders moesten gaan werken moesten aan de bak.

Dat leidde tot verrassende doorbraken. Scholen gingen van de ene op de andere dag digitaal terwijl dat jarenlang onmogelijk leek, de webshop stond binnen een paar dagen online terwijl het een al maanden slepend project was. Crisis kan versnellen en voor doorbraken zorgen. Maar er is nog meer aan de hand wanneer je verder kijkt.

Geen tijd om na te denken

Het is net zoals je wel eens in de film ziet. Verbeeld je het volgende: onze hoofdpersoon is onderdeel van een commando dat in alle rust op de legerbasis verblijft. Er wordt getraind, gekaart, geouwehoerd, er zijn de nodige intriges en er worden plannen gesmeed. De dagen zijn prettig gevuld.

Het is net een gemiddeld bedrijf. Dan rent iemand langs en roept dat de vijand er aan komt. Angst, schrap zetten, actie. De ogen gaan naar de commandant, die in het moment een strategie uitstippelt, geen tijd om na te denken, bevelen volgen en het team gaat aan de bak. Iedereen in positie en een taak.

Actiescène

Wat volgt is een actiescène. Geen tijd om stil te staan. De hoofdpersoon vecht voor zijn en andermans leven, gaat tot het uiterste, ontdekt dat hij tot veel meer in staat was dan ooit tevoren gedacht. Samen zij aan zij, vol vertrouwen in elkaar. Dan is het gevecht ten einde. Rust.

Onze hoofdpersoon loopt over het terrein en overziet het slagveld. En heeft een mix van gevoelens. Adrenaline ijlt na. Er is euforie. Hij voelt: ‘We leven nog en hebben een bijzondere prestatie neergezet’. Er zijn dingen gedaan die we niet voor mogelijk hielden.

Later komen de onbestemde gevoelens. Hij is moe. Vraagt zich ergens af waarom precies déze strategie was gekozen. Waar is hij eigenlijk in meegetrokken, door de dreiging, de bevelen, zijn eigen adrenaline? Staat hij wel achter zijn eigen handelen en achter de keuzes die voor hem werden gemaakt? Wat betekent dit voor de toekomst?

Lanterfanten

Als een organisatie door crisis versneld gaat handelen, verdwijnen overbodige tijdverdrijven waar een werkende druk mee kan zijn: eindeloze vergaderingen zonder besluiten, stil verzet tegen verandering, lanterfanten, mailuitwisselingen die blijven uitwaaieren. Het herhalende dat-die-collega-toch-altijd-wel-dit-en-dat-doet-en-wat-wat-vind-jij-daar-nou-van bij het koffieapparaat.

Omdat crisis dwingt tot actie valt dat alles weg. Opeens verandert de organisatie in een denderende trein zonder opsmuk en vertraging. Mooi om die ballast even kwijt te zijn. Maar een deel komt als een boomerang terug, want mensen veranderen niet zomaar van persoon A in persoon B.

Stilstaan

In een crisisperiode vindt er veel plaats in korte tijd. Dat doet wat met mensen. Het helpt om daar zelf en met elkaar in een bedrijf bij stil te staan. Liefst al tijdens de crisis.

In veel organisaties wordt daar aan voorbij gegaan. Veelal vanuit het idee: ‘Dat doen we later wel.’ Mijn advies is: als een crisis je laat versnellen, sta dan ook bewust stil bij de ervaringen, gevoelens en ideeën die ontstaan. Want dan kun je die wilde rit met elkaar betekenis geven. Anders is de crisis net een elastiek dat zich uitrekt om toch weer terug te keren naar zijn oude vorm.

Het is inmiddels een cliché maar ook ik zeg: Never waste a good crisis. Je kunt er mooi en herboren uit komen wanneer je oog hebt voor ontwikkeling van teams en personen.

Mijn tips voor het omgaan met snelle veranderingen:

– Geef ruimte aan ervaringen, gedachten en gevoelens die gedurende de crisis zijn uitgelokt en worden weggedrukt

– Denk aan in hoeverre mensen in de crisis over hun grenzen gaan, het risico op afbranden

– Een crisis raakt mensen in hun diepere overtuigingen en voorkeuren. Vraag je af in hoeverre ze staan achter wat ze in haast hebben gedaan. Hier loert het risico van afhaken

– Vraag je af of crisismaatregelen passen bij de bestaande visie, koers en strategie van het bedrijf. Als die zaken te ver uit elkaar liggen gaan mensen zich afvragen of ze wel bij dit ‘nieuwe’ bedrijf willen werken.

André Miedema is organisatieadviseur en ondernemerscoach. Voor NoordZaken schrijft hij over brandende kwesties in organisaties en hoe je die aanpakt.