Zuidhorn krijgt sneltrein, pendeltrein verdwijnt uit de ochtend

Door de sneltreinstop verdwijnt de pendeltrein in de ochtend: die verhuist mogelijk naar de avonduren.

De sneltrein stopt twee keer: de andere halte is in het Friese Feanwâlden, in het Nederlands Veenwouden genoemd. De andere sneltrein slaat Zuidhorn over, en stopt in Buitenpost en Veenwouden.

De huidige sneltrein, die eens per uur rijdt, stopt alleen in Buitenpost.

Tijd over

Op het spoor tussen Groningen en Leeuwarden ontstaat met stukken enkel- en stukken dubbelspoor een complexe situatie. Treinen moeten op elkaar wachten, omdat er op sommige delen van het traject nog altijd maar één spoor ligt. Over die stukken spoor moeten treinen namelijk in beide richtingen rijden.

Tussen Hoogkerk en Zuidhorn ligt inmiddels dubbelspoor (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Rekenwerk van Arriva wijst uit dat de sneltrein een tweede stop kan houden zonder vertraging te veroorzaken in de rit van Groningen naar Leeuwarden en vice versa.

De sneltrein moet namelijk wachten op treinen uit de andere richting. 'Een andere optie was om de sneltrein langzamer te laten rijden op bepaalde stukken. Ook langer stoppen op één station of stoppen op een plek waar geen station is behoorde tot de mogelijkheden', zegt de provincie Groningen.

Pendeltrein

De pendeltrein, die normaal gesproken in de ochtendspits tussen Groningen en Zuidhorn rijdt, verdwijnt. De sneltrein neemt de taken van die trein namelijk over.

Toch is het de vraag of het onlangs aangelegde derde perron in Zuidhorn, speciaal voor de pendeldienst aangelegd, voor niets is gebouwd.

Voor de pendeltrein werd een nieuw perron op station Zuidhorn aangelegd (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

De sneltrein stopt 's avonds niet meer in Zuidhorn, en ook de stoptrein naar Leeuwarden rijdt 's avonds nog maar één in plaats van twee keer per uur.

De provincie wil ook in de avonduren twee reismogelijkheden tussen Groningen en Zuidhorn aanbieden. 'Het voornemen is daarom om 's avonds pendeltreinen te laten rijden tussen Groningen en Zuidhorn', zegt een woordvoerder van de provincie.

Zernike

De gemeente Westerkwartier laat weten blij te zijn met de komst van de sneltrein. 'Het biedt reizigers uit Zuidhorn een extra mogelijkheid om op de trein naar Groningen te stappen. Reizigers uit Leeuwarden, die het Zernikecomplex als bestemming hebben, krijgen hiermee een extra overstapmoment om vanaf Zuidhorn met de bus verder te rijden.'

Ook de provincie Groningen noemt de aansluiting naar Zernike reden om de sneltrein in Zuidhorn te laten stoppen.

De sneltreinen moeten volgens de eisen in Groningen aansluiten op de treinen naar Delfzijl en Veendam, en de stoptreinen naar Zwolle.

ProRail moet goedkeuren

ProRail moet de keuze van de provincies nog goedkeuren. 'Zo moeten we kijken naar de geluids- en trillingseffecten', zegt een woordvoerder. 'We kijken of dit idee binnen de afspraken past, of dat er op bepaalde plekken maatregelen moeten volgen.'

Lees ook:

- In de meivakantie en de afgelopen weekenden werd gewerkt aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden: die werkzaamheden liepen iets uit

- Eind 2018 waren er grote werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Leeuwarden, om de extra sneltrein mogelijk te maken