Duidelijkheid voor middelbare scholen: 'Kijk wat er wél kan'

Premier Rutte maakte dinsdagavond bekend dat het voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer fysieke lessen moet geven. Daarbij benadrukte hij dat het niet alleen gaat om toetsen of mentoruurtjes.

Spanning eraf

Bestuursvoorzitter Gerard van Vliet van scholengemeenschap Ubbo Emmius was daardoor verrast, maar is nu enigszins gerustgesteld: 'De VO-raad liet vandaag weten dat de meeste lessen in het komende schooljaar gegeven kunnen worden, dus nog niet direct vanaf het begin. Daardoor is de spanning er wel vanaf.'

Middelbare scholen krijgen te maken met een pallet aan maatregelen. Zo worden de klassen kleiner, komen er looproutes en blijven de kantines dicht, zodat leerlingen anderhalve meter afstand kunnen houden.

Fysiek en op afstand

Bij het Ubbo Emmius pakt elke locatie op een andere manier de draad weer op. Zo krijgen leerlingen op één van de locaties 's morgens fysiek les en 's middags digitaal onderwijs. Een andere locatie stopt met digitale lessen en gaat lesgeven voor halve groepen. 'Zo kunnen we kijken en vergelijken wat wel en niet goed werkt voor het volgende schooljaar en van elkaar leren', zegt Van Vliet.

Daarnaast maakte de VO-raad bekend dat kinderen binnen een straal van acht kilometer op de fiets naar school moeten. Voor leerlingen daarbuiten moet school vervoer faciliteren. Scholen inventariseren nu om welke leerlingen dat gaat en maken daar afspraken over met vervoersmaatschappijen.

Voor de scholen in het noorden is het na 2 juni nog vijf weken tot de zomervakantie. Het Ubbo Emmius wil deze periode gebruiken om ervaringen op te doen voor het nieuwe schooljaar. 'Sommigen zeggen dat de maatregelen tot kerst nodig zijn. Ik ga ervan uit dat het nieuwe normaal voor het hele jaar geldt.'

Diploma's

Naast het opstarten van de lessen richten scholen zich ook op de diplomering. Op 4 juni kunnen leerlingen vieren dat zij geslaagd zijn. Het Ubbo Emmius gaat kijken of er een alternatieve diploma-uitreiking kan komen, met anderhalve meter afstand.

'Dat willen wij graag doen voor deze leerlingen, maar we kijken ook wat dat voor mentoren betekent. Dat vergt veel energie in combinatie met het opstarten van de lessen. We denken op onze locaties hard na hoe we dat het allerbeste kunnen organiseren', aldus Van Vliet.

Lees ook:

- Rutte overvalt middelbaar onderwijs met verruimde openstelling

- Nieuw aangekondigde coronamaatregelen: dit verandert er