Verdachte krijgt alsnog het laatste woord, na eerder abrupte einde

Zijn zaak werd 14 maart inhoudelijk behandeld via een videoverbinding met de gevangenis, waar de man zit. De stekker ging eruit, voordat de zitting was afgesloten. De penitentiaire inrichtingen (PI’s) hanteren voor videoverhoren een strak schema, omdat meer gedetineerden hier gebruik van moeten maken. De tijd van de 46-jarige Stadjer zat erop. Hij moest terug naar zijn cel.

Rechtbank betwist het niet geven van het laatste woord

De wet schrijft voor dat een verdachte in zijn zaak het laatste woord krijgt. Gebeurt dat niet dan kan in hoger beroep worden geconcludeerd dat het strafproces ongeldig is en moet worden overgedaan. Zo ver komt het niet. De rechter betwist in een reactie dat de verdachte geen laatste woord is gegeven.

Duurde al 75 minuten

‘Nadat de raadsman en de verdachte als laatsten het woord hadden gevoerd over de inhoud van de zaak werd de videoverbinding vanuit het Huis van Bewaring afgesloten, voor de beslissing van de voorzitter tot het sluiten van het onderzoek. De zitting had toen ruim 75 minuten geduurd, hetgeen voor zo’n zaak niet ongebruikelijk is’, laat de rechtbank in een reactie weten.

Reuring

Pas na de zitting ontstond volgens de rechtbank reuring over het wel of niet formeel geven van het laatste woord. De advocaat van de verdachte verzocht de rechtbank de zaak kort te heropenen, om dit alsnog te herstellen. De rechtbank wil niet dat hierover misverstanden ontstaan en wees dit verzoek toe.

Niet opnieuw

De zaak wordt niet opnieuw behandeld. Het Openbaar Ministerie eiste op zitting vijftien maanden cel tegen de man. De verdachte mag na heropening als laatste de rechters nog iets zeggen, wat hij relevant vindt voor het eindoordeel. Daarna sluit de rechtbank het onderzoek en volgt twee weken later de uitspraak.

