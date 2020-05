Klimaatweek Groningen aangepast en uitgesteld door corona

De Klimaatweek Groningen gaat er door de coronacrisis anders uitzien dan gepland. Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) zegt dat de week waarschijnlijk ook later wordt gehouden dan eind oktober, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

'We hadden een mooi programma', zegt Chakor, 'maar diverse sprekers hebben al aangegeven niet te komen. De Klimaatweek wordt niet afgelast, maar we gaan kijken naar een andere invulling. Achter de schermen wordt druk gekeken naar bijvoorbeeld digitale alternatieven.'

Mogelijk naar volgend jaar

'Ik weet niet of het dit jaar nog gaat lukken', zegt Chakor. De Klimaatweek wordt gezamenlijk met Amsterdam en Rotterdam georganiseerd en dus mogelijk naar volgend jaar verplaatst.

Oktober

De Klimaatweek staat in principe gepland tussen 19 tot 24 oktober. In de week zouden Nobelprijswinnaars, wetenschappers en jongeren in de Martinikerk met elkaar in gesprek gaan over uitdagingen op het gebied van klimaatverandering.

Ook de grote onderwijsinstellingen in Groningen zouden een bijdrage leveren aan de Klimaatweek.

'Wat betekent Klimaatweek voor inwoners?'

Voor de organisatie van de Klimaatweek in Groningen is twee miljoen euro uitgetrokken, afkomstig uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). Vanuit dat programma is in totaal 1,15 miljard euro beschikbaar. Dat geld is bedoeld om ervoor te zorgen dat Groningen in de toekomst leefbaar blijft.

Kritiek

Dat de Klimaatweek vanuit het NPG wordt bekostigt stuit op kritiek. De SP, de grootste oppositiepartij, wil het liefst dat dat geld volledig ergens anders aan besteed wordt.

Coalitiepartij PvdA vraagt zich af wat de klimaatweek betekent voor inwoners van de stad. 'Of gaat het alleen om de allure van een internationaal congres?', vraagt Kirsten Boogaard zich namens de sociaaldemocraten af.

