Arjan Taaij kijkt naar buitenland: ‘We moeten iets met het niveau in Nederland’

Het thema werd de afgelopen dagen aangezwengeld door Dynamo-coach Redbad Strikwerda, die gelijk de daad bij het woord voegde en een verzoek indiende bij de Duitse volleybalbond om mee te mogen spelen met zijn team in de Bundesliga. De succescoach kreeg nul op het rekest, maar het onderwerp is daardoor weer onder de aandacht.

Succescoach Redbad Strikwerda op bezoek in MartiniPlaza (Foto: JK Beeld)

Redbad maakt reuring

De coach van Lycurgus, Arjan Taaij, heeft zo zijn eigen opvattingen over dit onderwerp. Al wil hij wel eerst kwijt dat het niet iets nieuws is.

‘Het plan is natuurlijk al zo oud als wat. Al voordat ik zeven jaar geleden coach werd bij Lycurgus 1, was dit een gespreksonderwerp. Alleen Redbad slingert dit onderwerp weer de wereld in, denk ik, omdat hij vindt dat er iets moet gebeuren. Zijn doel zal zijn geweest om reuring te veroorzaken.’

‘Redbad schrijft voor de volleybalkrant af en toe wat stukjes over de Duitse competitie, hij verdiept zich daar in, en dan weet je dat heel recent drie clubs zich hebben teruggetrokken uit de Bundesliga, dus die hebben maar negen ploegen over van de twaalf. En we vinden dat we in Nederland iets moeten doen, dus laten we kijken of we aan kunnen sluiten. Dat is de aanleiding.’

Oostenrijkse club in Duitsland

Meedoen in Duitsland is wel degelijk mogelijk voor een buitenlandse club, zo weet Taaij. ‘Tirol Alpenvolleys uit Innsbruck is jarenlang de kampioen van Oostenrijk geweest. Die heeft de afgelopen drie jaar een Duitse licentie gehad en dus in de Duitse Bundesliga meegedaan. Die heeft zich nu onder andere teruggetrokken. Die club had een pact met Unterhaching, een oud-topclub in het volleybal. Die licentie heeft Tirol overgenomen voor drie jaar, en daardoor konden ze in de Duitse Bundesliga meespelen. Toen speelden ze deels wedstrijden in Innsbruck en deels wedstrijden in Unterhaching, vlak bij München.’

Weerstand

Hoewel Taaij het niet zo snel ziet gebeuren met een Nederlandse ploeg, ziet hij het wel degelijk zitten om over de grens te gaan spelen in competitieverband.

‘Als je mij als trainer/coach vraagt, dan zeg ik gelijk: Doen! Ik ben het volledig eens met Redbad dat we hier wel wat reuring over moeten maken. Wat ik de afgelopen zeven jaar heb gezien in het Nederlandse volleybal... Wij spelen in de voorbereiding tegen allemaal buitenlandse ploegen, uit Duitsland, België en Portugal bijvoorbeeld, met als doel om weerstand te vinden. Ik wil elke zaterdag wel weerstand hebben.’

Arjan Taaij tijdens een duel in MartiniPlaza (Foto: JK Beeld)

‘Nederland verliest terrein’

Taaij denkt dat er iets moet gebeuren, omdat het Nederlandse volleybal de laatste jaren te veel terrein heeft verloren op andere Europese landen. ‘Er is natuurlijk een periode in het Nederlandse volleybal geweest dat de Nederlandse ploegen langer meededen in de Europese competities. De laatste tien jaar doen we mee en we winnen af en toe een potje, maar we komen over het algemeen niet ver. Nederland verliest dus terrein op andere landen.’

Wytze Kooistra

‘Bijvoorbeeld, Wytze Kooistra ging in 2001 naar Dynamo, en ons trainingsprogramma bij Lycurgus nu is vele malen beter dan het programma dat Dynamo destijds had. Terwijl zij toen wel de Top Teams Cup wonnen (red. in 2003, de huidige CEV Cup, het tweede niveau), dus we hebben toch terrein verloren op andere competities in Europa. Dat is zo duidelijk als wat.’

Een juichende Wytze Kooistra in een duel met Orion (Foto: JK Beeld)

‘Grote financiële consequenties’

Maar wat nou als een Nederlandse club wel mee mag doen in de Duitse Bundesliga? ‘Mocht Duitsland zoiets zien zitten, dan gaat het ook zomaar nog niet gebeuren, want de financiële consequenties zullen dan groot zijn. Dan zijn wij bij Lycurgus er nog niet klaar voor, en geen enkele club in Nederland. Mijn snelle rekensom is dat je dan twee tot tweeënhalve ton meer budget nodig hebt en dat hebben we niet. We zitten nu rond de vijf ton. Dat zal niet voldoende zijn om in de Duitse competitie mee te kunnen doen.’

Een samenwerking met België is praktisch veel makkelijker Arjan Taaij - coach Lycurgus

Televisie, vloer en boarding

‘Je zit met allerlei aanvullende kosten, zoals reiskosten en hotelovernachtingen. Je hebt een aantal extra voorwaarden in Duitsland met betrekking tot de kwaliteit. Denk aan televisie, denk aan de vloer, er moet altijd een vloer zonder strepen liggen, en denk aan LED-boarding. Dus er zitten best wel veel extra kosten bij.’

Toeschouwers

‘Qua toeschouwerscapaciteit valt het wel mee. Er zijn in Duitsland genoeg ploegen, zoals Herrsching, Netzhoppers, Lüneburg en Rottenburg, die hebben allemaal een kleinere accommodatie dan die wij hebben met het Alfa-college Sportcentrum, maar die zitten wel ramvol, haha. Er zit wel veel sfeer. Lüneburg heeft echt een heel klein halletje, daar kunnen niet meer dan zes- zevenhonderd man in, denk ik, maar die zit wel elke wedstrijd helemaal vol. Zij zitten denk ik rond een begroting van zes-en-half tot zeven ton.’

Maaseik op bezoek in MartiniPlaza (Foto: JK Beeld)

België of Duitsland?

‘Ik denk persoonlijk dat een samenwerking met België praktisch veel makkelijker is, vanwege de afstand en de taal bijvoorbeeld. Eigenlijk zijn er maar twee Franstalige ploegen volgens mij in België, de andere teams zijn Nederlandstalig. Kijk, Maaseik, daar ben je in drie uur. München, daar ben je in tien uur.’

‘De Duitse competitie is wel heel erg interessant, als je naar beleving en ‘fanbase’ kijkt, en entertainment. Dat is gewoon een heel mooie competitie, maar ik heb geen idee wat reëler is. Ik durf het niet te zeggen. Volgens mij is het de laatste jaren nog nooit concreet onderzocht door iemand of door de bond.’

Reactie Nevobo

‘We volgen het onderwerp met belangstelling, maar we richten ons op onze eigen competitie. We zitten met zijn allen in een proces om de eredivisie sterker te maken, dus dat heeft ook onze prioriteit’, aldus een woordvoerder van de Nederlandse volleybalbond.

Arjan Taaij ziet het niet zomaar gebeuren dat het in Nederland heel veel beter gaat worden. ‘Kijk, het mag van mij prima in Nederland zijn, als er maar meer kwaliteit is. Alleen, ik ben niet optimistisch over de ambitie in de Nederlandse eredivisie.’

Borst en Kooistra zetten een blok tegen Aich Dob (Foto: JK Beeld)

‘Aanvullende buitenlandse competitie’

Een andere mogelijkheid kan volgens Taaij een ‘extra’ buitenlandse competitie zijn. De coach legt uit. ‘Wat bijvoorbeeld ook een optie is, dan hoef je niet per se direct de Nederlandse eredivisie uit, dat je een aanvullende competitie maakt, zoals bijvoorbeeld de ‘MEVZA-competitie’. Dat is een Oost-Europese competitie, met Oostenrijk, Slovenië, Kroatië en Bosnië. Die vier hebben naast hun eigen reguliere competitie een aparte cup. Zij spelen daarin met de eerste twee van elk land, dus acht ploegen. Daarmee spelen ze dus nog veertien aanvullende wedstrijden.’

Het staat al in ons ambitieplan Arjan Taaij - coach Lycurgus

Combi met Duitsland en België

‘We speelden bijvoorbeeld tegen Aich/Dob in de Champions League een paar jaar geleden. Die ploeg speelt in Oostenrijk, wordt daar kampioen en speelt in de MEVZA League. Daarnaast spelen ze nog in de reguliere Europese competitie. Zo voeg je heel veel extra kwaliteit toe aan je programma. Dus je hoeft niet per se helemaal in Duitsland of helemaal in België te spelen. Dat zou wel kunnen, maar je zou ook een soort van combi kunnen vinden tussen België, Duitsland en Nederland.’

Niet met Berlijn en Maaseik

‘Dan is de tweede vraag: Doe je dat met Maaseik en Roeselare, of doe je dat met Aalst, Achel, Menen en Leuven? En doe je dat niet met Berlijn en Friedrichshafen, maar met Lüneburg, Düren en Herrsching ofzo. Dus niet met de eerste twee, want ik denk dat het voor Berlijn helemaal niet interessant is om naar Groningen te komen, of voor Roeselare, want wij verschillen niet zo veel van Leuven, Achel en Aalst.’

Lycurgus zet een blok voor een aanval van Düren (Foto: JK Beeld)

‘DuBeNe-League’

‘Je zou bijvoorbeeld een mooie mix kunnen maken van de nummers drie, vier en vijf van Duitsland en België, en de nummers één, twee en drie van Nederland. Dan speel je met negen ploegen een competitie. Ik bedenk zomaar een format hoor. Ik denk dat dat realistischer is. Dit zal de Nederlandse competitie ook weer versterken. Dit zou supermooi zijn. Dan hoeft een Auke van de Kamp ook niet meer naar België toe. Een DuBeNe-League, haha.’

‘Eens met Redbad’

‘Lycurgus heeft al een strategisch plan uitgeschreven voor 2020-2023, en daarin staat onder het kopje 'sportief' dat we openstaan voor, en nieuwsgierig zijn naar, eventuele samenwerking met andere competities. Het staat al in ons ambitieplan. We willen structureel spannende wedstrijden hebben, dus staan we er open voor om dat te onderzoeken. De belangrijkste constatering van Redbad, die deel ik dus: We moeten gewoon iets met het niveau in Nederland’, zo besluit Arjan Taaij.