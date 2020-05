Wethouder over rommel op Sontplein: 'Asociaal gedrag dit!'

Het plein, waar twee fastfoodrestaurants gevestigd zijn, ligt iedere ochtend bezaaid met een laag troep.

Moedeloos

Wethouder Chakor (GroenLinks) is niet de enige die zat is van de lege zakjes, bakjes en bekers op het plein.

'Ik ben er helemaal klaar mee, je wordt er moedeloos van', zei Wiebe Kooiker, de beheerder van het plein, afgelopen maandag al. Volgens hem is de situatie erger geworden sinds het begin van de coronacrisis.

Rommel op het Sontplein, het plein van de McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Mediamarkt en meer (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

'Schoonhouden terrein van belang'

Chakor noemt het achterlaten van de troep 'asociaal gedrag'. Ze vindt het van belang dat het terrein wordt schoongehouden. De gemeente heeft daarom in het paasweekend al acht grote vuilnisbakken neergezet.

'Uit coulance', zegt Chakor, 'want het plein is niet van ons. We vinden de oplossing van dit probleem echt de verantwoordelijkheid van de fastfoodrestaurants. We zijn dan ook met elkaar aan het kijken naar de vraag hoe dit probleem wordt opgelost.'

Opruimen

Volgens de wethouder komen er regelmatig boa's van de gemeente naar het plein om op te ruimen. Bovendien zetten de restaurants zelf ook mensen in. 'Maar als zij er zijn is er niemand die het in zijn hoofd haalt om spullen uit het raam te gooien.'

De rommel ligt ook bij de nieuwe winkels achter het Sontplein (Foto: Elwin Baas/ RTV Noord)

'De situatie valt of staat met het gedrag van mensen', zegt Chakor. 'De grootste problemen ontstaan 's avonds en 's nachts. We gaan daarom in gesprek, om uit te zoeken hoe we dit probleem ook op die tijdstippen kunnen oplossen.'

