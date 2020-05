Looproutes moeten winkelend publiek in Stad op 1,5 meter afstand wijzen

Het initiatief komt van Winkeliersvereniging Westerhaven. 'We hebben de koppen bij elkaar gestoken, op anderhalve meter weliswaar. Toen kwamen we met dit idee', zegt Fokko Schepel. Hij runt de koffie- en theezaak Kaldi op het plein.

Nu steeds meer coronamaatregelen worden losgelaten en ook groepsvorming niet meer verboden is, neemt het winkelend publiek toe, ziet hij. Daar komt bij dat Hemelvaartsdag een zonovergoten dag is. 'We wilden ervoor zorgen dat de mensen op een gestructureerde manier door de winkelstraat lopen', vertelt Schepel.

Ondernemer Fokko Schepel (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

'We zien dat mensen de 1,5 meter wel in het hoofd hebben, maar we wilden het op deze manier echt zichtbaar maken.'

Steun van gemeente

Het concept is simpel: de blauwe en groene pijlen geven aan in welke richting het publiek moet lopen. 'Richting het noorden houd je rechts aan en andersom.' De witte vlakken in het midden van de straat zijn precies 1,5 meter: de afstand die het publiek moet bewaren.

Toen de winkeliersvereniging met het idee op tafel kwam, benaderden ze dezelfde dag nog de gemeente Groningen. 'Ze zeiden: dit gaan we steunen. Dus zijn we het direct uit gaan voeren.'

Fietsers blijven het grootste probleem, die sjezen hier voorbij Fokko Schepel - winkelier Westerhaven

Eerste resultaten

Tot nu toe zijn de resultaten goed, vertelt de ondernemer. 'Het valt me honderd procent mee. Mensen houden zich er goed aan. We zetten ook stewards in, die mensen wijzen op de maatregelen.'

Het grootste probleem in het winkelgebied blijven fietsers. 'Die sjezen hier voorbij en houden zich niet aan de regels.'

Een toezichthouder controleert of het publiek wel afstand houdt (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Voorlopig blijven de looproutes nog even staan. ‘Ik hoop dat we zo snel mogelijk weer kriskras door elkaar kunnen lopen, maar voor nu is dat nog niet het geval.'

