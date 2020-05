Tevredenheid over versoepeling bezoekersregeling in verpleeghuizen, alleen 'afstand bewaren blijkt lastig'

Bezoekers van verpleeghuizen die deelnemen aan de landelijke proef met een versoepelde bezoekersregeling, houden zich over het algemeen goed aan de afspraken. Wel zijn er onderling grote verschillen in de uitvoering van de regeling.

Dat blijkt uit onderzoek onder de 26 deelnemende verpleeghuizen, waaronder woonzorgcentrum Van Julsingha in Delfzijl.

Zij mochten sinds 11 mei onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per bewoner toestaan.

Resultaten

De onderzoekers stellen vast dat de invulling van de regels per verpleeghuis verschilt. Zo worden niet overal mondkapjes gebruikt en vindt het bezoek soms op de eigen kamer plaats, of juist in een speciaal ingerichte ruimte buiten het verpleeghuis.

Bij alle verpleeghuizen worden bezoekers vooraf aangemeld en duurt het bezoek maximaal een uur.

Twijfel over 1,5 meter

Specialist in ouderengeneeskunde en RUG-onderzoeker Sytse Zuidema is betrokken bij het evalueren van de proef bij Van Julsingha in Delfzijl. Volgens hem is het experiment daar over het algemeen goed verlopen. 'Het blijkt goed mogelijk om aan bezoekers te vragen zich aan de RIVM-richtlijnen te houden.'

De onderzoeker twijfelt nog wel aan de haalbaarheid van de anderhalve meter afstand, met name bij bewoners met dementie. 'Zij weten namelijk niet dat het coronavirus heerst en zijn vooral heel blij om hun naaste weer te zien.'

Je kunt voorlopig nog niet met de hele familie gezellig op visite Sytse Zuidema - specialist ouderengeneeskunde

Familie

Volgens Sytsema snappen familieleden, die een bezoekje brengen aan hun geliefde, de ernst van de situatie goed. 'Je ziet dat zij zich goed houden aan de maatregelen. Wat helpt is dat er voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Bezoekers moeten buiten hun handen desinfecteren en krijgen een mondkapje uitgereikt.'

De bezoekregeling wordt vanaf 25 mei voor meer verpleeghuizen in het land uitgebreid, liet minister Hugo de Jonge weten. Meer verpleeghuizen in het land mogen dan bezoekers gaan toelaten.

Maar, benadrukt de RUG-onderzoeker, een 'normaal' bezoekje aan opa of oma is nog ver weg. 'De richtlijn blijft nog wel één bezoeker per persoon. Het zal dus nog niet zo zijn dat je met de hele familie gezellig op visite kunt gaan.'

