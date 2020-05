'De SP in Stadskanaal zet zichzelf én haar kiezers buitenspel'

Als donderslag bij heldere hemel stapte Lian Veenstra op als wethouder in Stadskanaal. Ze voorziet een kaalslag in de gemeente en wil 'de rotzooi van het Rijk niet opruimen'. Haar partij, de SP, verliet na het besluit de coalitie. Wat vinden jullie van de gang van zaken, Beter Weters?

Weglopen voor verantwoordelijkheid

'Waar hebben we dit vaker gezien?! En telkens in soortgelijke omstandigheden. Als het er echt op aan komt, verlaat de SP het schip, hoopt dat het zinkend blijkt, en roept dan het altijd al gezegd te hebben. Maar intussen loopt de club weg van de haar door de kiezers gegeven verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is voor - in dit geval - de gemeente.'

'Njet volstaat'

'Geen oplossing wordt aangedragen, het enkele njet volstaat. Als dat niet slap en onverantwoord is? En vooral: opportunistisch. Je zult er maar op gestemd hebben en nu moeten vaststellen dat je in de steek gelaten bent. Een weggegooide stem, jouw stem! Maar de kiezers zullen dit wel herkennen en de partij als onbetrouwbaar en verantwoordelijkheid mijdend terzijde schuiven. Het volgende electorale debacle van SP is in zicht.'

Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt

'Grenzen verken je'

'Erg triest, dat vind ik van het vertrek van SP-wethouder Veenstra van Stadskanaal. Begrijp me goed, natuurlijk zijn er grenzen waar je als politiek bestuurder niet overheen wil gaan. Dat snap ik. Maar die grenzen verken je samen met je collega-bestuurders en de gemeenteraad. Aan het begin van zo’n traject direct opstappen vind ik slap.'

Badwater te koud?

'Het lijkt nu alsof de wethouder op de parkeerplaats van het zwembad al linksomkeert gaat, omdat ze verwacht dat het badwater misschien te koud is. Weglopen is opgeven. Daarmee dien je de belangen van de kiezers niet. Het enige wat de SP in de gemeente Stadskanaal nu nog kan doen is ‘boe-roepen’ vanaf de zijlijn. Serieus zullen ze daar niet meer genomen worden.'

Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen

'Heel bijzonder besluit'

'Lian Veenstra uit Veendam nam een wel heel bijzonder besluit. Opstappen als SP-wethouder van Stadskanaal met een opvallend verhaal. Ze vroeg eerst verlenging aan om te mogen blijven wonen in Veendam, hoewel ook Stadskanaal een mooie en goede woonplaats is. Ze nam pal daarna ontslag, omdat ze niet plaatselijk aan beleid wilde compenseren 'wat het Rijk stuk maakt.'

Herkansing?

'Met alle respect voor Lian, maar het bezuinigingsbeleid in Stadskanaal moet nog besloten worden. Daar had ze toch invloed op kunnen uitoefenen, immers de anderen mochten haar wel. Ik hoop voor Lian dat zij met haar socialistische vrienden zulke prachtige voorstellen voorbereidt dat de bevolking in Stadskanaal en Veendam met haar weglopen. Dat zou voor haar een goede herkansing zijn.'

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad

'Weer lekker 'tegen' roepen'

'Stadskanaal staat blijkbaar voor een aantal moeilijke keuzes in verband met maatregelen vanuit het rijk. Dat is buitengewoon vervelend, maar er zal een sluitende begroting moeten worden gemaakt. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt. Daarop kan de SP invloed uitoefenen, zeker met deelname in het college van B&W. Door daar bij voorbaat uit te stappen, kiest de SP (en Lian Veenstra) voor zichzelf de weg van de minste weerstand en kunnen ze straks, als de keuzes door wel verantwoordelijkheid nemende politici zijn gemaakt, weer lekker tegen kunnen gaan roepen.'

Veel sterkte en wijsheid

'Het was te verkopen geweest als ze eerst de discussie zou hebben gevoerd. Als die uitkomsten niet voor haar en de SP te verantwoorden zouden zijn, dan was het moment om op te stappen. Het maakt het extra zuur, omdat er een bijna gehalveerd college overblijft. Ik wens het overgebleven college veel sterkte en wijsheid om tot gedragen besluiten te komen.

David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie

Kiezers met lege handen

'De SP gooit de handdoek in de ring voordat de wedstrijd is begonnen. De partij laat haar kiezers hiermee met lege handen achter. Geen deelname meer aan het dagelijks bestuur betekent verlies van invloed. En zonder verdere inhoudelijke argumentatie de aftocht blazen maakt deze partij ook in de oppositie ongeloofwaardig.'

'Dubbel buitenspel'

'De SP zet zichzelf en haar kiezers dubbel buitenspel. Uit angst kiezers te verliezen, worden die kiezers in de steek gelaten. De hete kolen mogen anderen nu uit het vuur halen. Maar de SP is intussen door de mand gevallen.'

Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen