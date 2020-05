'Het is veel lastiger geworden om een studie te kiezen, tussenjaar is logische stap'

Veel middelbare scholieren die niet weten welke studie ze willen volgen, nemen een tussenjaar. Ze gaan bijvoorbeeld naar het buitenland. Door de coronamaatregelen is dat lastiger geworden. Stichting Breekjaar speelt daar op in door een coachingstraject aan te bieden.

Na Amsterdam, Utrecht en Eindhoven opent de stichting in september een vestiging in de stad Groningen.

Lastiger

'Het is veel lastiger geworden om een studie te kiezen, zeker door het wegvallen van open dagen', verklaart oprichter Matthijs Huberts.

'Een tussenjaar in Nederland kan een logische stap zijn, het buitenland is nu lastig. Dat zou wel kunnen, maar het is nog even zoeken hoe we dat moeten invullen.'

Contact

Volgens Huberts kan een tussenjaar bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. 'Het is belangrijk dat ze in aanraking komen met mensen of culturen waar ze normaal niet mee in contact mee komen.'

Programma

Breekjaar biedt een programma van tien maanden, met een aantal thema's. 'Bijvoorbeeld hoe je je verhoudt tot een ander en de wereld. Je leert je horizon verbreden.'

Als afsluiter van het programma staat een festival op de planning, dat georganiseerd wordt door deelnemers uit de vier steden. 'Als het mag tenminste', wijst Huberts op de huidige coronamaatregelen.

Kosten

Wie wil meedoen, moet ongeveer negenduizend euro betalen. 'We zijn geen officiële onderwijsinstelling en bekostigen alles zelf', verklaart Huberts. Dat geld gaat onder meer naar de coaches die begeleiding bieden. 'We vragen een aanbetaling, de rest kan in termijnen.'

De eerste aanmeldingen zijn al binnen, stelt Huberts.

Lees ook:

- Rutte overvalt middelbaar onderwijs met verruimde openstelling