Musea in Heiligerlee te klein bemeten voor heropening

In tegenstelling tot veel andere musea in onze provincie gaan het Klokkengieterijmuseum en museum Slag bij Heiligerlee per 1 juni nog niet open. De musea kunnen niet aan de coronamaatregelen van het kabinet voldoen.

'We kunnen niet instaan voor de veiligheid van gasten en onze vrijwilligers. En dat zijn natuurlijk ook de jongsten niet meer', zegt Joost van Lingen van de Stichting Musea Heiligerlee.



Beide musea hebben compacte tentoonstellingsruimtes met veel losse bezienswaardigheden. Dat maakt het volgens Van Lingen ondoenlijk om anderhalve meter afstand te kunnen garanderen.



'Veilig eenrichtingsverkeer kan al niet worden uitgezet. Als we aan het museumprotocol willen voldoen zouden we de hele zaak zo moeten omgooien, maar dan blijft er niets meer over.'

Geen garanties

De musea trekken dagelijks geen hele troepen mensen, maar de bezoekers die er komen wil Van Lingen wel met alle egards behandelen.



'Stel je voor dat je kassa's moet afschermen met plexiglas, mensen welkom heet met een mondkapje op en museumstukken gaat aanwijzen met een stok... Dat zien we niet zitten. En dan nog kun je niet garanderen dat er niets gebeurt. Bovendien zullen we de kosten die we koeten maken niet goed maken met de entreegelden.'

Hopen op 1 september

Voor Van Lingen zit er niets anders op dan nieuwe versoepelingen af te wachten. 'Op 1 september zal de overheid nieuwe maatregelen en richtlijnen bekend maken. Dan zal duidelijk worden of we ruimte krijgen om een teken van leven aan de wereld te geven. Een ‘normale’ openstelling zal er waarschijnlijk dit jaar niet meer inzitten.'

Spek op de botten

Geluk bij een ongeluk: beide musea hebben geen mensen in dienst, dus alleen de vaste lasten lopen door. 'Maar daarover zijn we in gesprek met de gemeente.. Gelukkig hebben we vorig jaar een heel goed jaar gehad. Dat spek op de botten zijn we nu aan het opeten.'

Lees ook:

- Welke musea en attracties gaan in onze provincie weer open (en hoe)?