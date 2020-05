Cultuur in quarantaine: dit zijn de tips van Bert Visscher

Grote evenementen zijn allemaal afgelast en voorlopig zit naar een film of een voorstelling gaan er ook niet in. Cabaretier Bert Visscher geeft daarom in Babette op Noord iedere vrijdag de leukste cultuurtips, die je thuis online kunt zien of doen.

Sinds kort bestaat het initiatief 'Cultuur in Quarantaine', waaraan onder meer het Groninger Museum, de Stadsschouwburg en het Noord Nederlands Toneel meedoen. Visscher selecteerde deze tips uit het aanbod:

Tip 1: Expositie over The Stones

Goed, het duurt nog even, maar de voorpret bij Bert Visscher is er niet minder om: de expositie over The Rolling Stones in het Groninger Museum. Het museum besloot deze week dat die toch kan doorgaan, vanaf 14 november.

'Ik ben een enorme fan van The Stones, dus ik ben er blij om! Die van Bowie was al helemaal geweldig, dit wordt een spektakel. En het zou toch geweldig zijn als een van die jongens het zelf komt openen!'

Tip 2: Mijn Ede

Ook hier geldt: nog even wachten. Vanaf 1 juni speelt Marcel Hensema in de Stadssschouwburg in Groningen drie dagen op een rij zijn show Mijn Ede. Coronaproof en voor maximaal dertig man.

'Helemaal geweldig', jubelt Visscher. Het is een fantastische voorstelling, geweldig. Ik ken de plekken ook die hij beschrijft', zegt Visscher.

Tip 3: Bijzondere videoclip

Een massale samenzang op afstand, samengebracht in een bijzondere videoclip. Ruim 1100 Groningers die 'iets met cultuur te maken hebben', zongen dinsdag 5 mei gezamenlijk en toch apart 'We'll meet again' van Vera Lynn.

'Zelf deed ik er ook aan mee, het is prachtig geworden! Echt fantastisch.'

De clip is ook te bekijken via onze website.