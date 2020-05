Ruimte genoeg voor verpozing, we moeten alleen ons gezond verstand gebruiken

Misschien omdat we kuddedieren zijn, misschien omdat we niet zoveel fantasie hebben, hoe dan ook: veel Groningers dromden op Hemelvaartsdag samen op dezelfde plekken.

Het Noorderplantsoen, maar ook de stranden rond de Groningse meren waren zo druk dat de betrokken gemeenten het publiek waarschuwden weg te blijven. De gemeente Groningen dreigde zelfs met boetes en schreef er tenslotte een handvol uit.

Strandjes

Bij Midden-Groningen kwamen rond het middaguur meldingen van boa's dat er zoveel mensen op de strandjes rond het Schildmeer en het Zuidlaardermeer waren afgekomen, dat het onmogelijk was om de anderhalve meter afstand te handhaven. Een paar uur later deed de gemeente op sociale media een oproep om weg te blijven.

Of de oproep effect heeft gehad, valt volgens woordvoerder Joost Koedam niet na te gaan, omdat er op dat tijdstip mogelijk ook alweer mensen naar huis gingen. Maar in elk geval trokken de boa's de rest van de middag niet opnieuw aan de bel. Er zijn voor zover bekend geen boetes uitgedeeld.

Gezond verstand

Koedam: 'Niemand zit te wachten op het geven van boetes of het afsluiten van gebieden. Het kost mankracht en middelen en het moet juridisch afgedicht worden. Wat wij propageren is: gebruik je gezond verstand. We snappen dat mensen behoefte hebben om eruit te gaan, maar vermijd drukte. Er is wel degelijk ruimte.'

Lauwersmeergebied

Voor mensen die de drukte willen ontlopen is het bos een prima plek, zegt boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer: 'De parkeerplaatsen in het Lauwersmeergebied zijn nu weliswaar drukker dan voor de crisis, maar er is ruimte genoeg om te wandelen. Picknicken is een minder goed idee, maar zeker voor mensen die niet zo veel naar buiten kunnen, is het lekker en gezond om door de bossen te lopen.'

Bossen

Niet alleen het Lauwersmeergebied, ook andere bossen van Staatsbosbeheer zoals 't Roegwolt ten oosten van de stad en de bossen in Westerwolde lenen zich goed voor verpozing buiten de deur. Het populaire Blotevoetenpad in Opende overigens niet, dat is wegens de grote drukte gesloten.

Honden aan de lijn

Kloosterhuis waarschuwt wel dat Staatsbosbeheer zijn eigen regels handhaaft. Niet speciaal de coronamaatregelen, maar wel met betrekking tot het aangelijnd houden van de hond, het rijden op mountainbikes en het verspreiden van afval. 'Ik weet niet of het aan de coronacrisis ligt, maar ik heb nu in een paar maanden al meer verbalen uitgeschreven dan het hele vorige jaar.'

Het valt Kloosterhuis ook op dat mensen het advies van premier Rutte om papieren zakdoekjes te gebruiken en die meteen weg te gooien wel érg letterlijk nemen: 'Je kunt ze ook in je zak steken en thuis weggooien, in plaats van op het bospad.'

Broedseizoen

Ook het Groninger Landschap benadrukt dat het publiek zich aan de regels moet houden. Zeker nu, in het broedseizoen: Er zijn zat plekken waar bezoekers kunnen wandelen en soms zelfs een picknickkleedje kunnen uitspreiden, zegt directeur Marco Glastra: 'Alleen moet het publiek wel op de wegen en paden blijven. We merken dat we door de coronacrisis een ander publiek krijgen dat zich niet zo bewust is van die regels. Wandelaars die denken: Kom, even lekker uitgebreid zitten in het groen. Maar dat is heel verstorend voor de vogels.'

Zelf verantwoordelijkheid nemen

Dat gezegd hebbend, nodigt Glastra natuurgenieters van harte uit om op de vele locaties van Groninger Landschap de ruimte op te zoeken: 'We hebben, ook vlak bij de stad, leuke wandelpaden die in één richting lopen, zoals het Zevenslotenpad en een wandeling bij Lettelberter Petten. Daar is op sommige plaatsen ook gelegenheid om even rustig te zitten of een picknickkleedje neer te leggen. Er zijn fietsroutes door de hele provincie. Helaas zijn de vogelkijkhut in Nieuw Statenzijl en de zeehondenkijkwand dit jaar dicht, maar dan blijft er nog genoeg over. En wie zomaar spontaan ergens wil neerstrijken, kan dat heel goed doen op de Waddendijk, daar is ruimte te over. Wij gaan niet na of mensen die anderhalve meter in acht nemen, ze moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen.'

Sociaal contact

De Groningse sociaal psycholoog Arie Dijkstra denkt eveneens dat het opleggen van strenge regels niet goed werkt. Bij NPO Radio 1 legde hij vrijdagochtend uit dat mensen zich best aan regels willen houden als ze het nut er maar van inzien: 'Je ziet dat mensen, zeker met dit mooie weer, behoefte hebben aan sociaal contact, aan leuke dingen doen en die behoefte wordt sterker naarmate de crisis langer duurt. Bovendien hebben mensen het idee dat de dreiging wat minder wordt, dus gaan ze hun eigen inschatting maken wat gevaarlijk is.'

Telelens

Dijkstra denkt helemaal niet dat het gevaar geweken is, integendeel. Hij vindt een tweede golf van besmettingen verre van denkbeeldig: 'Dus regels blijven nodig, ze moeten alleen slimmer zijn en meer op maat. Je moet het mensen makkelijk maken om ermee om te gaan. Het kan heel goed zijn dat al die mensen op stranden op veilige afstand zaten, dat is door een telelens helemaal niet te zien. En het gaat tenslotte niet om de drukte, maar om het besmettingsgevaar.'

