Horeca-ondernemers Schier mogen terras uitbreiden

Om toch rendabel te zijn, mogen sommige horeca-ondernemers hun terras in overleg met de gemeente uitbreiden op gemeentegrond. Dat laat wethouder Johan Hagen weten. ‘Wij zitten met de ondernemers individueel om tafel. Bijvoorbeeld om te bespreken waar ze een klein stukje groenstrook kunnen gebruiken’.

Looproutes

De wethouder benadrukt dat dit in overleg gaat om zo te kijken of er goed aan de anderhalve meter regels gehouden kan worden. Zo moeten looproutes voor de klanten goed zijn. In het plantsoen, waar De Schiere Monnik staat, komen ook zitplekken.

Bediening aan de terrastafels mag alleen als er een controlegesprek heeft plaatsgevonden en er geen gezondheidsrisico's zijn vastgesteld.

De richtlijnen zijn op sommige punten voor de horeca nog niet helemaal duidelijk laat Hagen weten. Op dit moment is het Rijk daarover in gesprek met Koninklijke Horeca Nederland.

Stewards

Samen met de ondernemersvereniging bekijkt de gemeente of er ook stewards kunnen komen die bij eventuele drukte alles in goede banen kunnen leiden. Bijvoorbeeld bij het zoeken van lege tafeltjes.

‘Of dat gaat lukken en of er echt behoefte aan is moeten we nog uitzoeken’, laat wethouder Hagen weten. ‘In een aantal steden zie je dit soort gastheren en vrouwen al. Die kunnen bijvoorbeeld ook helpen bij de veerhaven en op het strand’.

Bezoekers van Schier worden gewezen op de anderhalve meter afstand (Foto: Gemeente Schiermonnikoog)

Tijdens Hemelvaartsdag was het al weer drukker op het eiland. ‘We hebben hierover geen klachten gehoord’, aldus Hagen. In de veerhaven op het eiland zijn borden geplaatst en is belijning aangebracht zodat mensen geattendeerd worden op de anderhalve meter regels.

