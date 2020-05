Zorgorganisaties wisselen ervaringen uit: Hoe kunnen we coronamaatregelen versoepelen?

Zorgorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg helpen elkaar zo veel mogelijk om de versoepeling van de coronamaatregelen handen en voeten te geven. Dat gebeurt in afstemming met de GGD Groningen.

De verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties zijn verenigd in het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg (RONAZ). Het is de bedoeling dat ze kennis en ervaring uitwisselen, zodat ze van elkaar kunnen leren.

De samenwerking moet er vooral voor zorgen dat niet iedere organisatie zelf het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. ‘De kennis en ervaring met elkaar delen is heel waardevol’, aldus een woordvoerder.

Eén vaste bezoeker

Vanaf 25 mei mogen verpleeghuizen waar twee weken lang geen coronabesmetting is geweest, weer open. Per bewoner mag er dan één vast persoon op bezoek komen. Hoe de versoepeling er in de dagelijkse praktijk uit gaat zien bij een woonzorgcentrum, bepalen de zorgorganisaties zelf. Het vraagt om maatwerk en dat kan dus per locatie verschillen.

Bezoek hoort bij welzijn en zorg

Met het toestaan van bezoek neemt ook het risico op een coronabesmetting toe. ‘Cliënten, medewerkers en vrijwilligers kunnen ziek worden’, erkent het RONAZ. Maar het welzijn van cliënten en de kwaliteit van hun leven is ook belangrijk, zeggen de zorgorganisaties. ‘Bezoek hoort daar bij.’

In woonzorgcentrum Van Julsingha in Delfzijl wordt sinds 11 mei een proef gedraaid met één vaste bezoeker per bewoner. De eerste ervaringen zijn in Delfzijl positief. ‘We hebben echt ontroerende momenten kunnen zien’, zei Noorderzorg-bestuurder Geke Blokzijl eerder deze week. ‘Ik ben heel blij dat we mee kunnen doen aan deze proef.’

Lees ook:

- 'Ontroerend om te zien dat bewoners blij zijn om familie weer te kunnen omhelzen'