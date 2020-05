Vooral tevredenheid over Hemelvaartsdag; drukte in plantsoen was uitschieter

‘Eigenlijk ging het heel goed’, zegt voorzitter Koen Schuiling. Hij is gezien het schitterende weer erg positief over hoe Groningers zich aan de regels en adviezen hebben gehouden.

Politie met megafoon

Het is een reactie die lastig te rijmen lijkt met de drukte in het Noorderplantsoen. Daar riepen gemeente en politie mensen op om naar huis te gaan vanwege de drukte.

Politieagenten reden met megafoons rond. Als mensen geen gehoor zouden geven aan de oproep zou er beboet worden, zo was de waarschuwing.

Relatief weinig boetes

In de praktijk is dat maar weinig gebeurd. Het aantal bekeuringen in het Noorderplantsoen is op twee handen te tellen. Maar dat is niet erg, vindt Schuiling.

‘Ik wil onze stewards en handhavers een groot compliment maken’, zegt hij. ‘Ze slaan de juiste toon aan, want een deel van de mensen ging ook naar huis na die oproep. En onze lijn is altijd geweest dat we pas vervelender worden als mensen na waarschuwingen niet in beweging komen of een grote mond hebben.’

Naast de drukte in het Noorderplantsoen was het vooral drukken dan normaal op plekken met water, zoals bij het Schildmeer het Zuidlaardermeer, het Oldambtmeer, het Paterswoldsemeer en de Hoornseplas. In Lauwersoog was het eerder tijdens de pandemie te druk, maar ook daar was het donderdag relatief rustig.

Hand in eigen boezem

De voorzitter van de Veiligheidsregio en burgemeester van Groningen steekt wat betreft de drukte in en rondom de stad de hand ook in eigen boezem. Blijkbaar biedt de gemeente te weinig andere opties aan om de drukte te verspreiden, concludeert Schuiling.

'We moeten misschien zelf ook handreikingen doen. Je kunt als overheid stoer zeggen tegen mensen dat ze drukte moeten vermijden, maar dan moet je ook mogelijkheden bieden. Het is aan ons als stadsbestuur om te kijken of we in de sfeer van activiteiten of locaties alternatieven kunnen bieden voor deze mensen.’

Op het soort activiteiten of alternatieve locaties wil Schuiling niet vooruitlopen. ‘Ik heb nu wel wat in mijn hoofd, maar ik wil dat begin komende week eerst bespreken en uitwerken.’

Frisse neus

Los van de alternatieven, roept de burgervader de inwoners van zijn stad ook op om meer naar elkaar om te kijken. Door de drukte blijven mensen op hogere leeftijd mogelijk thuis, terwijl die misschien ook wel even het plantsoen in hadden gewild.

‘Je moet je ook beseffen dat er groepen zijn die ook graag een frisse neus willen halen, want die mailtjes krijg ik ook. Iedereen moet zelf het besef hebben dat ze ergens kunnen zitten omdat iemand anders er nu niet is.’

‘Maar als je kijkt naar het prachtige weer en hoeveel mogelijkheden er zouden zijn geweest om de anderhalve meter niet te respecteren, dan mogen we blij zijn met hoe Groningers zich aan de afspraken houden.’

