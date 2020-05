Studenten houden afhaal-iftar in Stad voor iedereen

Maar omdat mensen vanwege de coronamaatregelen niet in grote groepen bij elkaar mogen komen, bedacht de islamitische Studentenvereniging Deen in Stad een afhaal-iftaar voor iedereen.

Buiten de Eyup Sultan Moskee staat een partytent waaronder de studenten de pakketten klaarmaken. Zo nu en dan wordt er een bak met eten vanuit de auto naar achter gebracht. In de keuken bij de moskee mag niemand komen.

'Het is er al te druk', vertelt Sarah Khalil, student Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De studenten leven de coronamaatregelen zo goed mogelijk na.

'Het knus bij elkaar zitten tijdens een iftarmoment mag niet meer. Omdat we ook voor anderen wat willen doen, zijn we op het idee gekomen om iftarpakketten uit te delen.'

Al drie dagen zijn ze bezig met de voorbereidingen voor de voedselpakketten, vertelt Khalil. Verschillende bedrijven als groenteboeren, een restaurant en de moskee hebben meegeholpen om de iftarpakketten te vullen. Er zit vlees, groente, een dadel, brood en een Somalische lekkernij in. 'Het is voor alle mensen die belang hebben bij een iftarpakket', vertelt Khalil. Je hoeft dus niet per se gelovig te zijn.

200 pakketten

Het is de tweede keer dat de studenten zo'n middag houden. Begin mei was de eerste en dat was gelijk al een groot succes. Honderd pakketten zijn toen uitgedeeld aan mensen die er behoefte aan hadden.

'We krijgen heel veel leuke reacties', vertelt Mohamed Mahmuud, student internationaal recht aan de RUG. 'Er is zelfs meer gedoneerd. Meerdere winkels, maar ook gewoon mensen die geld doneren. Daarom zijn we meer pakketten gaan maken.' In totaal lagen vandaag 200 pakketten klaar.

Voor Mahmuud is het belangrijk om zijn cultuur te delen. 'Islam wordt tegenwoordig in de media erg slecht benoemd. Wij willen juist laten zien dat we heel vredelievend zijn en denken aan onze medemensen. Ieder mens is voor ons gelijk. Moslims, niet-moslims... Iedereen kon vandaag een pakket ophalen. We waren open voor iedereen.'

Lees ook:

- Alles over corona