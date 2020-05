‘Grootste Nederlandse wielertalent’ Lonneke Uneken verlengt met vier jaar bij topploeg

Lonneke Uneken in actie in het Vlaamse land (Foto: George Deswijzen/Boels Dolmans)

Uneken viel onder meer op met het behalen van een bronzen medaille vorig jaar bij het Europees Kampioenschap op de weg. Ze rijdt voor dezelfde ploeg als Olympisch kampioene Anna van der Breggen en voormalig wereldkampioene Chantal Blaak. Die ploeg gaat vanaf 1 januari 2021 verder als SD Worx Cyclingteam.

'Grootste Nederlandse talent'

Sportief manager Danny Stam noemt Lonneke Uneken het 'grootste talent in het Nederlandse vrouwenwielrennen'.

‘Ze is amper 20 jaar, maar liet in de twee voorjaarskoersen in februari direct zien dat ze met de beteren in het peloton mee kan. In zowel Omloop Het Nieuwsblad als de GP Samyn kon ze de finale kleur geven. Ik denk dat zij zich kan ontwikkelen als een ‘nieuwe’ Chantal Blaak. Ze heeft dezelfde kwaliteiten en is ook enorm gedreven. Een renster die ondanks haar jonge leeftijd heel goed weet wat ze wil’, aldus Stam.

'Geen moment twijfel'

Uneken is blij met het vertrouwen dat door haar ploeg wordt uitgesproken.

‘Een contract van liefst vier jaar is daar het bewijs van. Vanaf het eerste trainingskamp afgelopen winter voelde ik me thuis bij dit team. De eerste wedstrijden liepen meteen goed, wat absoluut naar meer smaakte. Toen Danny Stam met deze aanbieding kwam heb ik geen moment getwijfeld’, aldus de Veendamse.

Olympische Spelen Parijs

‘Mijn eerste belangrijke richtpunt aan de horizon zijn de Olympische Spelen in Parijs 2024. Het geeft rust dat ik daar in deze vertrouwde omgeving naar toe kan werken. Ook is het een enorme opsteker dat Anna van der Breggen en Chantal Blaak na hun carrière in de ploegleiding en coaching van het team actief blijven. Het blijft bijzonder wanneer je zo’n grote kampioenen als leermeesters kunt hebben’, aldus Uneken.