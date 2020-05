Wadapatja en De herinnerde soldaat beste Groninger boeken van 2020

Daanje krijgt de prijs voor haar roman De Herinnerde Soldaat en Hillenga voor Wadapatja over Groninger tradities en eigenaardigheden.

De titel Beste Groninger boek wordt jaarlijks door Noordwoord uitgereikt. Eentje voor de beste roman en eentje voor het beste non-fictie boek. Aanvankelijk zou de prijs op een boekengala in het Forum in Stad worden uitgereikt maar door de coronacrisis kregen de winnaars de prijs thuisbezorgd.

Behalve een oorkonde en een bos bloemen krijgen de winnaars een kort verblijf aangeboden in de monumentale villa Oosterhouw in Leens.

Wadapatja begon als idee aan de keukentafel

‘Nee, natuurlijk niet’, antwoord Martin Hillenga, lachend voor zijn woning in de Groninger binnenstad, op de vraag of hij de prijs had verwacht. ‘Maar ik vind het bijzonder, het boek ontstond met een ideetje aan de keukentafel. In de kerstvakantie, anderhalf jaar geleden. Je begint er aan en je weet niet waar het precies ophoudt en ik heb heel veel plezier aan schrijven er van beleeft.’

Eerder dit jaar kreeg Hillenga voor Wadapatja ook al de prestigieuze K. ter Laanprijs.

Zevenduizend exemplaren verkocht

De jury roemt Hillenga omdat hij ‘moeilijke begrippen zoals ‘identiteit’ en ‘nationalisme’ toegankelijk verwoordt in een aantrekkelijk boek voor een groot publiek.’ Van het boek zijn inmiddels ruim zevenduizend exemplaren verkocht.

Laaiende recensies De herinnerde soldaat

‘Eigenlijk had ik het niet zo verwacht’, zegt Anjet Daanje in de deuropening van haar woning. ‘Ik dacht ze geven hem vast aan een ander boek want mijn boek is inmiddels best bekend geworden. Maar het verdiend de prijs natuurlijk wel.’

Haar roman De herinnerde soldaat verscheen eind vorig jaar en gaat over een soldaat die door de Eerste Wereldoorlog zijn geheugen is kwijtgeraakt. Vier jaar na de oorlog wordt hij herenigd met zijn vrouw en volgt een pijnlijke reconstructie van zijn leven. De roman kreeg laaiende recensies en stond op de longlist van de Libris Literatuur Prijs.

Fotografie als metafoor

De jury van het Beste Groninger boek zegt over Daanjes roman: ‘de wijze waarop Daanje de zoektocht naar identiteit, veiligheid en liefde van de hoofdpersonen weergeeft laat je niet onberoerd. De vondst om fotografie te gebruiken als metafoor voor herinnering en verbeelding is geniaal.’

De herinnerde soldaat is inmiddels aan de derde druk toe.

Het eindigt in de huidige tijd

Beide Groninger schrijvers werken inmiddels aan een nieuw boek maar willen daar niet veel over kwijt. ‘Het wordt een beetje historisch. Het begint lang geleden in de 19e eeuw en bij ieder hoofdstuk schuift de tijd op en uiteindelijk eindigt het in de huidige tijd’, wil Daanje alleen kwijt.