Trainen in Duitsland ‘zou optie kunnen zijn’ voor Henk Grol

Grol legt uit waarom hij het zo belangrijk vindt dat de topjudoka’s weer zouden moeten kunnen trainen. ‘Het is ons beroep, en dat kunnen we maar een heel korte periode in ons leven doen. Ik denk dat je gemiddeld één of twee keer in je leven de Olympische Spelen mee kunt maken, als je die al haalt, en dat je dat niet vooruit kunt schuiven.’

Uitzondering voor topsport

‘Ik snap dat we een voorbeeldfunctie hebben, maar ik hoop dat ze toch voor de topsport een uitzondering willen maken, en dat we dan met hele kleine groepjes van vier tot zes mensen per gewicht weer kunnen judoën. Ik denk dat iedereen wel begrijpt dat wij judo doen voor ons beroep. Wij staan te popelen om te judoën en we moeten volgend jaar ons niveau hebben, dus we moeten gewoon kunnen trainen, anders loopt het gewoon van je weg.’

‘Half jaar niet trainen, is lang’

‘Ik denk dat het met name voor de groep judoka’s die op Papendal traint, met een goed protocol wel zou moeten kunnen. We moeten kijken hoe we dat veilig kunnen doen, zodat we ons toch klaar kunnen stomen voor de Olympische Spelen. Een half jaar niet trainen, dat is wel heel erg lang’, aldus een bezorgde Grol.

Duitsland volgen?

Grol weet dat het er bijvoorbeeld in Duitsland heel anders aan toe gaat.

‘Ik heb gehoord dat het daar al wel weer bezig is, en dat vanaf volgende week ook de nationale trainingscentra open zijn. Als we daarnaar kijken, dan denk ik, dat zouden we ook kunnen volgen. Duitsland is toch ook wel een land dat een beetje lijkt op Nederland.’

‘Duitsland is optie’

Mocht Grol voor 1 september niet in Nederland kunnen trainen, overweegt hij dan om dat in Duitsland te proberen?

'O, deze vraag had ik niet verwacht’, reageert Grol verrast. ‘Ik weet niet of dat mag. Ik heb geen idee. Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Het zou een optie kunnen zijn, maar we hopen natuurlijk dat we gewoon weer in Nederland kunnen trainen en daar ga ik gewoon vanuit.’

‘Het is overleven’

Grol heeft het op meerdere fronten zwaar momenteel, want sinds kort heeft hij ook een sportschool.

‘Dat is ook pittig. Ons zwembad is wel open, en we hebben buitenlessen. We roeien met de riemen die we hebben. Het is overleven’, aldus Henk Grol.