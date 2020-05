Henk Krol stelt precies 50 vragen over herindeling Groningen

Tweede Kamerlid Henk Krol, voormalig fractievoorzitter van 50Plus en tegenwoordig lid van Groep Krol-van Kooten, heeft exact vijftig Kamervragen gesteld over de herindeling van de huidige gemeente Groningen.

Met zijn vragen wil Krol van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten of zij op de hoogte is van de door de provincie gevolgde procedure rondom het samenvoegen van de gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren op 1 januari 2019. Zo'n twintig vragen gaan over die gevolgde procedure.

Haren

In de volgende 28 vragen wil Krol weten waarom er niet voldoende gekeken is naar het standpunt van de lokale politieke partij Gezond Verstand Haren. Die partij was destijds groot tegenstander van het samenvoegen van Haren met Groningen.

Krol heeft volgens eigen zeggen 'signalen ontvangen' dat de gemeente Haren niet in samengevoegd door de gemeente Groningen, maar is voortgezet. 'Zonder betrokkenheid van de gemeenteraad van Haren bij de voorbereiding tot harmonisatie.'

Onderzoek

Krol wil in de twee-na-laatste vraag van de minister weten of zij wel van mening is dat er een nieuwe gemeente is opgericht en waar zij dat uit opmaakt.

Als een-na-laatste wil Krol dat de minister een onafhankelijk onderzoek instelt naar of de provincie wel voldoende naar de bewoners van Haren heeft geluisterd bij de herindeling en niet 'ten gunste van de stad' de gevoelens bij sommige inwoners van Haren heeft genegeerd.

Vraag nummer 50 is de vraag of de minister de vragen binnen de gebruikelijke termijn wil beantwoorden. Het gebruikelijke termijn voor het beantwoorden van Kamervragen is drie weken. De minister kan daarop drie weken uitstel vragen.