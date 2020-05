Bezoek vanaf maandag weer beperkt welkom in verpleeghuizen Treant

De bezoekersregeling geldt voor zestien van de zeventien woonzorglocaties en voor de Kortdurende Intensive Zorgafdeling van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Alleen in het Tonckenshuys in het Drentse Zuidwolde is bezoek vanwege een mogelijk besmettingsgeval nog niet aan de orde.

Voor de andere locaties van Treant geldt dat één keer in de week één vaste bezoeker langs mag komen. Dat bezoek duurt maximaal een uur en moet vooraf gepland worden. Daarnaast blijft ook bezoek bij ontmoetingsramen mogelijk.

Bezoekers gescreend

Om het bezoek veilig te laten verlopen, gaat Treant bezoekers bij binnenkomst screenen. Hun temperatuur wordt opgenomen en ze beantwoorden vragen over hun gezondheid. Bezoekers met milde verkoudheidsklachten, zoals niezen, koorts hoger dan 38 graden of veel hoesten, worden niet toegelaten. Datzelfde geldt voor mensen bij wie in het gezin of de huiselijke kring corona is vastgesteld.

Coronavrij

De verruiming van de bezoekersregeling is volgens Treant alleen van kracht als de locatie coronavrij is en blijft. 'Als een bewoner of cliënt besmet is met het coronavirus, dan vervalt de bezoekersregeling helaas tot nader order voor alle bewoners en cliënten van deze locatie. Dit is nodig om de veiligheid van onze bewoners, cliënten en hun naasten te waarborgen.'

Uiterlijk 15 juli verwacht Treant de normale bezoekersregeling weer in te kunnen voeren.

Lees ook:

- Zorgorganisaties wisselen ervaringen uit: Hoe kunnen we coronamaatregelen versoepelen?

- Tevredenheid over versoepeling bezoekersregeling in verpleeghuizen, alleen 'afstand bewaren blijkt lastig'