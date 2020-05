Zeker elf mensen besmet met coronavirus na bezoek aan restaurant Leer (update)

Dit zijn de eerste besmettingen in een eetgelegenheid sinds de restaurants in deelstaat Nedersaksen twee weken geleden weer open mochten. Volgens het Duitse NDR zitten er zeker zeventig personen in quarantaine.

Veertig gasten

Volgens Duitse media was het restaurant op 15 mei weer open gegaan. De besmettingen zouden hebben plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst met zo'n veertig gasten. Dat meldt de Ostfriesen Zeitung. Onder de gasten zou een arts geweest zijn die begin deze week griepklachten had en vervolgens positief testte op corona. Daarop zijn alle mensen die met hem in contact zijn geweest, getest.

De restauranteigenaar, die zelf ook besmet is, ontkent dat er een feest gaande was. 'Het personeel droeg mondkapjes en we hebben ons aan de afstandsregels gehouden', zegt hij.

Niet alle resultaten binnen

Volgens NDR zijn er getuigenverklaringen waarin beweerd wordt dat er sprake moet zijn geweest van het schenden van de regels omdat mensen handen hebben geschud, ook hadden niet alle gasten mond-neusbescherming en namen ze niet voldoende afstand.

Naast de restauranteigenaar zouden er negen gasten positief getest zijn. De elfde positief geteste zou zijn besmet door één van de andere tien. Het aantal kan nog oplopen, omdat nog niet alle testresultaten binnen zijn. Ook zou het restaurant nog zeker drie dagen open zijn geweest na de besmetting.

Twee meter

Duitsland kondigde op 20 april aan dat deelstaten bepaalde coronamaatregelen mochten versoepelen. De restaurants in Nedersaksen moesten bij het opengaan op 11 mei de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. Zo moet een afstand van twee meter zitten tussen de tafels, moeten obers mondkapjes dragen en moeten klanten hun namen, adressen en telefoonnummers achterlaten, zodat ze makkelijk getraceerd kunnen worden als zich een infectie voordoet.

Gevolgen voor Nederland?

Of deze besmettingen gevolgen hebben voor de Nederlandse horeca kan Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Groningen niet zeggen. 'Wij stemmen de voorzorgmaatregelen in de horeca hier in Nederland af met het RIVM en ministerie van VWS en daarop is ons protocol afgestemd. Hoe en of het ministerie daarbij rekening houdt met besmettingssituaties in het buitenland, is ons onbekend', zegt Irene van der Velde van de Groningse afdeling van KHN.

Eerder was er sprake van zeven personen, verslaggever Remco in 't Hof weet meer over de maatregelen:

Dit bericht is o.a. aangevuld met een reactie van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Groningen. Later is het bericht geüpdatet nadat bekend werd dat het om zeker elf personen ging.