Voetbalbroers Goguadze worden herenigd bij GW Firrel

De ambitieuze club speelt in de Landesliga. vergelijkbaar met de hoofdklasse in Nederland.

Alle drie hebben een contract voor een jaar getekend. Eén van de voorwaarden is dat ze regelmatig bij een profclub mogen meetrainen om kans te maken hogerop te komen.

David en George speelden afgelopen seizoen bij Kickers Emden. Nikky speelde zijn wedstrijden voor SSV Jeddeloh. 'We doen alle drie een stapje terug om er op termijn weer twee of drie vooruit te maken', zegt George. Hij woont in Uithuizen. Zijn twee broers wonen bij hun ouders in Usquert.

Germania Leer

Twee jaar geleden maakten ze hun opwachting bij Germania Leer. De aanvallers George en Nikky zorgen voor veel doelpunten terwijl David centraal in de verdediging zijn mannetje stond.

De overgang naar Emden viel zwaar tegen, omdat het moeilijk was een werkvergunning te krijgen. Bovendien raakte David zwaar geblesseerd waardoor hij acht maanden aan de kant stond. Nikky had inmiddels onderdak gevonden bij de amateurs van Werder Bremen en speelde daarnaast ook nog testwedstrijd bij Jong Cambuur.

Onze ambitie is om in de Derde Bundesliga te spelen George Goguadze - voetballer

Derde Bundesliga

Dat het drietal herenigd wordt, is vooral te danken aan de contacten in het Duitse semi-profvoetbal van George. 'Een scout die ook werkt voor een club in de derde Bundesliga bracht mij in contact met Firrel. We hebben een aantal gesprekken gehad met de clubleiding. Het is een warme vereniging waar we ons thuis voelen. Daarnaast blijven we in beeld bij andere clubs die op een hoger niveau spelen. Want de derde Bundesliga is onze ambitie.'

Lees ook:

- Broers Goguadze toeschouwers bij Kickers Emden (augustus 2019)