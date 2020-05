Rondje Groningen: Een paleisje in Delfzijl, iemand?

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Dat duurt nog wel even

Met de Esperantokruising. Foutje - want in werkelijkheid is hij natuurlijk al gesloten. Groningen Bereikbaar koos voor 2040 omdat het de maximale einddatum in het systeem is.

2) Weet je wat ook nog wel even duurt?

Je vuil naar de stort brengen. Sinds de intelligente lockdown mag je gerust anderhalf uur uittrekken voor het wegbrengen van je grof vuil in de gemeente Groningen.

3) Schril contrast

Met het centrum van de stad Groningen, voor het afgaan van de meeste wekkers. Droninger schoot deze rustgevende platen, inclusief anderhalvemeterspandoeken.

4) Waar het ook rustig is

Ezinge. Prachtige foto's van Ingmar.

5) Stiekem toch een uitwedstrijd

De FC is in ieder geval gespot in Munster.

6) Buitenwoninkje in Delfzijl, iemand?

Voor een slordige 1,1 miljoen euro kan ie voor jou zijn. Met - hou je vast - 20.656 m2 perceeloppervlakte aan tuin.

7) Voor de volledigheid

Wel zo netjes.

8) Als je weer kan fitnessen...

... doe het dan ook goed, dachten ze bij Plaza Sportiva.

9) Stem Loïs Abbingh de All-Stars in

Als je zelf ook een kleine sportieve prestatie wil leveren, zou je dit kunnen overwegen.

10) Ondersteboven van de tattoo van Kromo

Ranomi Kromowidjojo laat haar nieuwe tattoo zien. De camera is er ondersteboven van...

