Yoëll van Nieff mag weer voetballen: 'In Nederland ging de stekker er te vroeg uit'

Zaterdag speelde Van Nieff voor de tweede keer negentig minuten in een oefenwedstrijd.

'Op het einde kreeg ik wel kramp. Het voelt alsof je in de voorbereiding zit op het seizoen', vertelt hij vanuit Boedapest.

Het duel was de afsluiting van vier weken groepstraining. In de periode daarvoor stond hij met slechts met een handvol ploeggenoten op het veld. En er was een tijd dat de verdediger annex middenvelder zichzelf fit moest zien te houden.

'We kregen pittige programma's opgestuurd door de club. Het waren voornamelijk looptrainingen met hoge intensiteit, maar trainingsvormen nabootsen is moeilijk als je niet op het veld staat.'

Vlakbij de Donau

Samen met ploeggenoot Luciano Slagveer probeerde hij er het beste van de te maken.

'We wonen op loopafstand van elkaar vlakbij de Donau. Op den duur weet je precies waar je langs moet lopen om de tijd vol te maken. Dat gaat wel vervelen. Om het toch nog enigszins leuk te maken hebben we er een soort 'van brug naar brug-loop' van gemaakt. Dat verveelt niet want de omgeving langs de Donau is mooi. De eerste keer dat we als groep weer bij elkaar kwamen, werd bekend wanneer de competitie hervat wordt. Dan heb je eindelijk wel weer een doel om naar toe te werken.'

Juiste keuze

Zijn eerste seizoen in Hongarije bevalt goed. Hij miste maar drie van de zesentwintig wedstrijden door een schorsing. In de competitie scoorde Van Nieff één keer uit een vrije trap, zijn specialiteit. In het bekertoernooi trof hij twee keer doel. Het team staat op de vierde plaats in de hoogste divisie van Hongarije.

'Ik heb de juiste keuze gemaakt. Ik sta altijd in de basis en ben vaak het eerste aanspeelpunt in de opbouw. Daarnaast ben ik als controlerende middenvelder een soort van leider van het elftal', klinkt het met behoorlijk wat overtuiging.

Heel erg strikt

In Hongarije zijn rond de 3700 bevestigde coronabesmettingen. De hoofdstad Boedapest is een brandhaard met 60 procent van de gevallen. Sinds afgelopen maandag zijn de maatregelen versoepeld, maar mondkapjes zijn nog steeds verplicht.

'Het is hier vanaf het begin van de uitbraak van het virus allemaal heel erg strikt. Ik mocht ook niet naar Nederland want het was onduidelijk of de grenzen dicht zouden gaan of niet. Het werd gelukkig minder erg dan verwacht. De supermarkten bleven open en in mijn vrije tijd kon ik gewoon naar buiten. Ik heb me ook niet echt zorgen gemaakt om familie en vrienden in Groningen. Mijn ouders zijn in de zestig, maar ik hoorde steeds dat het goed met hun ging. Dat je steeds verschillende verhalen leest over het virus is wel verwarrend trouwens.'

Om de drie dagen getest

Ook de club van Van Nieff houdt zich strikt aan de maatregelen. 'Elke dag wordt onze temperatuur gemeten en om de drie dagen worden we getest door doktoren uit het ziekenhuis. Daarnaast wordt er ook nog elke twee weken bloed afgenomen.'

Yoëll van Nieff als speler van Puskas Academy (Foto: RTV Noord)

Seizoenskaart

Op afstand volgt Van Nieff de ontwikkelingen bij FC Groningen op de voet. Het nieuws dat de club elf mensen moest ontslaan hakt er bij hem hard in: 'Het gaat om mensen waar ik veel contact mee had toen ik nog bij Groningen speelde.'

Hij twijfelde dan ook geen moment om in actie te komen. Voormalig verzorger Henk Hagenauw tipte hem bijvoorbeeld over de actie van Erik Nevland om een shirt te veilen. 'Ik had al geld gedoneerd, maar heb nu ook een seizoenskaart aangeschaft. Dat is een mooi initiatief want de kaart met mijn naam erop wordt elke wedstrijd aan iemand anders gegeven.'

Lege tribunes

De komende week staat in het teken van de voorbereiding op de eerste wedstrijd sinds 14 maart. Puskas Academy speelt zondagavond thuis voor lege tribunes tegen koploper Ferencvaros.

'Het is wel lekker dat we ons direct kunnen meten met een goed voetballende ploeg. Wij proberen ook altijd vooruit te spelen. Het kan best een mooie wedstrijd worden. Het is de eerste wedstrijd van in totaal acht. We spelen twee keer in de week dus het zijn echt Engelse weken. Het is mooi dat de competitie hier wel hervat wordt. In Nederland is de stekker er in mijn ogen te vroeg uitgetrokken. Er had wellicht beter gecommuniceerd moeten worden. Maar wie ben ik om daar iets van te zeggen?'

