Boeren beregenen zich suf; haspels en pompen zijn uitverkocht

Ondanks een paar buitjes in de afgelopen dagen, beleven we één van de droogste lentes tot nu toe. Er worden zelfs al vergelijkingen gemaakt met 1976, dat te boek staat als het droogste jaar uit de recente geschiedenis.

Zelf aanschaffen

Volgens het KNMI is de kans op meer droge jaren in de toekomst groter geworden. Veel boeren die tot nu toe een loonwerker inschakelden om hun land te beregenen, besluiten daarom nu zelf apparatuur aan te schaffen. Het gaat dan om een vaak honderden meter lange slang op een haspel, een dieselpomp en een waterkanon.

Uitverkocht

'De vraag is zo groot dat die apparatuur niet of nauwelijks meer te koop is', zegt Roelof Woering van Otto Barkhuis Mechanisatie in Musselkanaal. 'In principe zijn wij uitverkocht. We moeten nog één machine uitleveren en dan zijn we klaar. Of dat bij anderen bedrijven ook zo is? Misschien staat er nog ergens wat op voorraad, maar de meeste haspels draaien nu wel. Als dat niet zo is, is het niet goed'.

Dit is de haspel voor een beregeningsslang van ruim 1 kilometer lang (Foto: Roelof Woering)

'De langste'

Woering wijst naar een haspel op een akker vlak bij Vriescheloo. 'Die hebben wij geleverd. Er zit maar liefst 1080 meter buis opgerold. Ik durf wel te zeggen dat dat de langste van Nederland is. Wat dat setje samen kost? Reken maar op ongeveer een ton'.

Ondergronds leidingenstelsel

Een paar kilometer verderop in Wedde is Hendrik Luth bezig om zijn land vochtig te houden. Hij doet dat op een bijzondere manier: het water haalt hij uit een zeventig meter diepe bron bij zijn boerderij. Die draait op de stroom van honderd zonnepanelen op het dak van zijn schuur. Het water wordt met hoge druk in een ondergronds leidingenstelsel geperst, dat hij zelf heeft aangelegd. Verspreid over zijn land zijn er zeventien punten waar hij de haspel met het waterkanon kan aansluiten. Op die manier kan hij vijftig hectare land beregenen.

De stroom kost ongeveer de helft van de diesel Hendrik Luth - akkerbouwer

'De stroom die ik nodig heb, kost de helft van de diesel waarop een pomp draait', zegt Luth trots. 'En het is veel beter voor het milieu. Ze zijn hier zelfs al uit de Flevopolder komen kijken hoe ik dat doe', vervolgt hij lachend. 'Meestal lopen ze daar voorop met nieuwe ontwikkelingen, maar in dit geval dus niet'.

Vastrecht duur

De boer uit Wedde heeft als voordeel dat zijn land compact rond zijn boerderij ligt. Het aansluitpunt voor de stroom heeft hij zelf kunnen aanleggen. Maar andere boeren die dit eventueel willen, zijn afhankelijk van een stroompunt dat door Enexis in het land moet worden gemaakt. 'En dat is duur', zegt Hendrik. 'Het vastrecht dat je moet betalen, is hoog en dat voor een voorziening die je niet vaak gebruikt'.

Eén van de 17 aansluitpunten op het land van boer Luth (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Veel belangstelling

Luth is daarom met een 'innovatieclub' van Enexis en LTO aan het onderzoeken of het mogelijk is betaalbare aansluitpunten te maken. 'Er is veel vraag naar', zegt Luth. 'De helft op brandstofkosten besparen is natuurlijk wel een dingetje.'

