Oudste koor van Groningen gaat online repeteren

Toonkunstkoor Bekker is opgericht in 1877 en is daarmee een van de oudste koren in het Noorden. Bekker brengt grote klassieke koorwerken zoals de Matthäus Passion. Het koor wordt daarbij vaak begeleid door het Noord Nederlands Orkest.

Verslagenheid

‘In het begin was de verslagenheid natuurlijk groot. Wat moeten we nou? We kunnen niks’, vertelt dirigent Geert Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen thuis in Roden over de impact van de coronamaatregelen. Inmiddels hebben het koor en de dirigent een ‘slag gemaakt’ en beginnen ze weer met repeteren.

Aparte repetities voor mannen en vrouwen

Met ruim honderd leden is het vanwege de coronamaatregelen onmogelijk om samen te repeteren. De dirigent gaat daarom met zijn koor online. ‘Het worden Zoomsessies’, vertelt hij. ‘We gaan met de vrouwen en de mannen aparte repetities doen. Dat is heel anders dan bij live repetities maar samen zingen gaat niet zo goed online.’

Tijdens de repetitie zet de dirigent daarom het geluid van zijn koor uit. Hij denkt dat het koor op die manier toch goed kan repeteren. ‘De bedoeling is ook om de muziek echt te voelen, zo leer je het stuk het best en dat gaan we dus per partij doen.’

Koren als besmettingshaarden

‘Stembanden zijn gewoon spieren die je moet trainen’, zegt de dirigent over het belang van de repetities. ‘Vergelijk het met een marathon. Als je wekenlang niks doet en je gaat in een keer zo’n marathon lopen, dat gaat niet goed.’ Uiteindelijk hoopt Van Beijeren Bergen en Henegouwen weer live met zijn koor te kunnen repeteren. Wanneer dat zal zijn is nog maar de vraag, zeker nu is gebleken dat koren besmettingshaarden kunnen zijn.

Met argusogen

De Technische Universiteit van Delft is hier samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerkoor een onderzoek naar begonnen. ‘Ze onderzoeken of dat werkelijk zo is en wat de risico’s zijn van het samen zingen. Het kan te maken hebben met grote groepen mensen in een afgesloten ruimte en de druppeltjes die mensen uitstoten als ze hoesten of zingen. Wij houden dat onderzoek met argusogen in de gaten want wij willen niet beginnen voordat het veilig is’, besluit de dirigent.

Lees ook:

- Alles over het coronavirus