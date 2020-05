Bourtange gaat weer open: 'Op Hemelvaartsdag liepen hier al een paar honderd mensen rond'

Evenementen mogen voorlopig nog niet, maar de vesting Bourtange gaat op 1 juni weer open. 'We hebben geen idee hoeveel mensen we kunnen verwachten', zegt vestingmanager Hendri Meendering. 'Maar op Hemelvaartsdag liepen al een paar honderd mensen door het dorp.'

Het dorp en zijn bewoners

Het dorp is dan ook gewoon vrij toegankelijk. 'Daar moet natuurlijk wel de anderhalve meter afstand in acht worden genomen. Die regel moeten we bewaken met z'n allen en de gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk voor de handhaving', zegt Meendering.

In Bourtange wonen ook mensen. Meendering: 'Wij hebben als stichting wel contact met de bewoners. Ze krijgen volgende week van ons een nieuwsbrief over de heropening. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat er bij ons nog even geen contant geld gepind kan worden. Dat veiligheidsrisico is te groot'.

De musea

Toeristen die de musea in Bourtange willen bezoeken, moeten vooraf online een kaartje reserveren. 'We maken dan groepjes van maximaal tien mensen en die gaan onder begeleiding in twee uur tijd door de musea heen. We vragen de mensen vooraf naar hun gezondheid.'

Als je spontaan met zo'n rondleiding mee wilt, kun je vragen of er nog een plekje vrij is. Als dat het geval is, mag je mee met de groep. 'Maar we hebben het liefst dat bezoekers vooraf online reserveren', zegt Meendering.

Schema

'We hebben nu enkele tientallen reserveringen', vertelt Meendering. 'Maar we hebben echt geen idee welke aantallen we kunnen verwachten. We houden de personele inzet eerst zo laag mogelijk om de kosten te drukken, maar we willen de seizoenswerkers natuurlijk ook graag aan het werk helpen.'

Maar dat gaat nog even niet. 'We hebben eerst een schema gemaakt voor vier weken en we gaan per week evalueren. Dan zien we daarna weer verder', besluit Meendering.

In Bourtange zijn ook twee horecagelegenheden en een aantal terrassen. De ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels in hun accommodaties.

