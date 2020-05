Aflevering 9 Podcast Credo met Lenie 't Hart: 'As ik Ede heur, zug ik mien opa en oma lopen over t loantje'

Lenie ‘t Hart was begin jaren tachtig presentator van het ‘Grunneger pergram’ op zaterdagmorgen op Radio Noord. Daarin beleefde ze de opkomst van de Groninger artiesten begin jaren tachtig. Daarbij was ook Ede Staal.

‘As ik Ede heur zug ik mien opa en oma lopen over t loantje in Wiewerd. Dat dut dat mit mie’, zegt Lenie. ‘Neem nou genoat, den zug ik Eltje Hensen veur mie, de genoatenman van Faarmsum…’.

Ede Staal woonde ook in Farmsum en overleed daar op 22 juli in 1986. Niet lang voor zijn dood kwam Lenie nog bij hem op bezoek. ‘Ik stal wat bloumen oet n toene en zee tegen Jaap (Nienhuis -red). Kom wie goan noar Ede. Hai haar heul veul pien en dat dut joe den zeer…’

Lenie 't Hart in gesprek met RTV Noord-verslaggever Erik Hulsegge (Foto: RTV Noord)

Waar te beluisteren?

Het zijn enkele van de vele verhalen die in de podcast voorbij komen, waardoor we een inkijkje krijgen in het leven van Ede Staal. Inmiddels zijn er dus negen afleveringen te beluisteren. Tweewekelijks verschijnt een nieuwe editie van Credo.

Beluister hieronder aflevering 9 van Credo.

of via rtvnoord.nl/podcasts en/of via Spotify.

Meer afleveringen?

Wil je meer afleveringen horen? De podcast Credo, het leven van Ede Staal is hier op de website van RTV Noord te vinden, maar ook rechtstreeks via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Op die manier kun je waar en wanneer je wilt op jouw moment een of meerdere afleveringen beluisteren.

Klik op abonneren als je automatisch op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen.

