Finaleweek Donar: De titels van 2010 en 2017

Het seizoen 2009-2010 is het eerste jaar onder de naam GasTerra Flames. De ploeg staat onder leiding van de Groningse coach Marco van den Berg, met Hein Gerd Triemstra als assistent. De Groningers kennen een succesvol seizoen. In de reguliere competitie wordt slechts drie keer verloren. Donar eindigt hierdoor als eerste op de ranglijst.

Play-offs

Op weg naar de finale wordt er afgerekend met Weert (2-0) en ZZ Leiden (3-2). In de finale treffen de Groningers WCAA Giants uit Bergen op Zoom, dat onder leiding staat van de latere Donar-coach, Erik Braal. In de finaleserie (best-of-seven) wint Flames de eerste drie duels. Vervolgens wordt er in Bergen op Zoom nipt verloren (62-60), waardoor de Groningers het in een uitverkocht MartiniPlaza af kunnen maken.

Selectie Donar

De starters van Donar in het laatste duel zijn: Robby Bostain, Matt Bauscher, Jason Dourisseau, Jason Ellis en Steve Ross. De selectie bestaat verder uit Tim Blue, Aron Roye, Sander de Roos, Matthew Otten, Bas Rozendaal, Mark-Peter Hof en Matt Haryasz.

Blessure Matt Haryasz

De 2.10 meter lange Haryasz speelde vanwege een gebroken middenvoetsbeentje acht weken niet voorafgaand aan het kampioensduel. Bij de stand van 10-6, halverwege het eerste kwart, komt hij voor het eerst weer in het veld. Kort daarna maakt hij zijn eerste score, en hij is in totaal goed voor elf punten.

Toekomstige Donar-spelers

Bij Bergen op Zoom staan vier toekomstige Donar-spelers op het wedstrijdformulier: Ties Theeuwkens (2011-2013), Bryan Defares (2011-2012) en Thomas Koenis (2011-2015 en 2017-2021) beginnen op de bank, Arvin Slagter (2013-2014 en 2016-2019) is starter.

Spannend duel

Het duel blijft lang spannend. Met nog een minuut op de klok staat het zelfs 71-72 voor de bezoekers, maar een driepunter van Bostain zorgt voor grote opluchting. Vervolgens pakt Dourisseau een belangrijke rebound. Slagter maakt een fout op Ellis, die beide vrije worpen benut. Wanneer Haryasz nog een rebound pakt en Dourisseau na een snelle uitbraak kan dunken, is de buit binnen. De wedstrijd eindigt in 79-74, waardoor de derde titel in de historie van de club een feit is.

‘De allermooiste’

Voor Van den Berg, die in 2003 al eens kampioen werd van Nederland met Nijmegen, is zijn tweede titel de meest speciale, zo verklaart hij na afloop voor de microfoon van RTV Noord: ‘Dit is de allermooiste. Ik heb hier gespeeld als jongetje, dus dit is zo goed, zo leuk, zo mooi. Het was spannend, maar we hadden wel de overhand vond ik, de hele wedstrijd. Een terecht kampioenschap’, aldus Van den Berg. Twee dagen later is de huldiging van de selectie van Flames voor duizenden fans op de Grote Markt.

Seizoen 2016-2017: Alle prijzen

Het seizoen 2016-2017 is een van de meest dominante seizoenen in de geschiedenis van Donar. De Groningers winnen alle prijzen in Nederland: de supercup, de beker en de landstitel. De ploeg van coach Erik Braal en assistent Anjo Mekel verliest in de reguliere competitie slechts twee wedstrijden (In Zwolle en in Den Bosch). Daarnaast haalt de club voor het eerst de tweede poulefase in Europa.

Persoonlijke titels

Spelverdeler Lance Jeter wordt dat seizoen verkozen tot MVP. Arvin Slagter wordt uitgeroepen tot beste zesde man. Erik Braal is coach van het jaar. Chase Fieler, die later vertrekt naar het Belgische Oostende, wordt uiteindelijk verkozen tot MVP van de play-offs.

Play-offs

In de halve finale van de play-offs wordt met 4-0 afgerekend met New Heroes uit Den Bosch. Ook de finaleserie tegen Landstede Basketbal begint uitstekend met twee zeges op rij. Donar verliest alleen in eigen huis een keer van de Zwollenaren (74-79), maar dat geeft de Groningers wel de gelegenheid om het kampioensfeest in eigen huis te kunnen vieren, opnieuw in een uitverkocht MartiniPlaza.

Laatste duel

De startende vijf spelers in het laatste finale duel zijn: Lance Jeter, Tjoe de Paula, Jason Dourisseau, Chase Fieler en Drago Pasalic. De rest van de selectie bestaat uit Stefan Mladenovic, Arvin Slagter, Sean Cunningham, Bas Veenstra, Andrew Smith, Tim Hoeve en Daan Maring, die allemaal speeltijd krijgen in het laatste duel. De wedstrijd wordt met grote overmacht gewonnen door de Groningers. Het verschil is aan het einde maar liefst dertig punten: 85-55. Jeter is topscorer met 22 punten, Fieler is goed voor 21 punten.

Grote vreugde

‘Echt een supergevoel, onbeschrijfelijk’, zegt Mladenovic na afloop. ‘Het is altijd mooi om weer een landstitel te winnen’, lacht Dourisseau met een stukje van het afgeknipte net achter zijn oor. ‘Er zijn geen woorden om het te omschrijven’, aldus Jeter. ‘Echt ongelofelijk’, vult De Paula aan. ‘Herinneringen die we ons leven lang bij ons houden’, aldus MVP Fieler. ‘De champagne is nog niet op, maar er moet ook nog heel veel feest gevierd worden’, besluit Slagter.

Laatste keer Grote Markt

Een dag later is de huldiging op de Grote Markt voor de basketballers van Donar. Het is vooralsnog de laatste keer op die manier geweest. Een jaar later wordt het team gehuldigd in MartiniPlaza.

