Lopend Vuur: Er moet een rem op vuurkorven en buitenkachels

Nu het weer mooi weer is en we meer dan ooit tijd doorbrengen in onze tuin, ruik je ze weer: de vuurkorven en buitenkachels. Gezellig op een mooie avond lekker met het gezin rond een vuurtje.

Voor de een pure ontspanning en gezelligheid, voor de ander een ergernis. Want jouw vuur in de avond is ook bij de buren, of verder, te ruiken.

Veel rook inademen is natuurlijk niet gezond. Bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen. Het RIVM heeft daarvoor sinds vorig jaar ook een stookalert. Mensen met bijvoorbeeld luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten kunnen flinke last hebben van de rook die vrijkomt bij vuurkorven en buitenkachels.

Aan de andere kant is die vuurkorf, als gezegd, voor velen ontspanning, knus en gezellig.

Hoe kijk jij hiernaar?

Lopend Vuur:

