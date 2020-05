Inge van Calkar gaat optreden op het dak van Forum Groningen

'En met een band gebeurt er ook nog eens veel meer dan wanneer je een dj aan knopjes ziet draaien', zegt de zangeres.

Onderhandelen

Van Calkar belde zelf om te vragen of het kon. 'Het was even onderhandelen, want het dak kost ook geld. Maar we zijn er uitgekomen.'

Met publiek

Er mogen dertig mensen als publiek aanwezig zijn bij het optreden, dat ook live gestreamd wordt. 'Dat wordt niet statisch. Vier mensen gaan het filmen, tussen die beelden wordt steeds geschakeld.'

Het is nog wel even afwachten wat het weer op 6 juni wordt. 'Want het zou ook hard kunnen regenen en dan moeten we het verplaatsen. '

