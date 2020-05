Hateboer: 'Op den duur ga je tegen de hond praten, helaas zegt hij niks terug'

Hans Hateboer is veranderd door de coronacrisis. Dat zegt de voetballer uit Beerta in het programma Bureau Sport, waar hij vanuit Bergamo vertelt hoe hij de coronacrisis ervaart.

Bergamo, ook wel het 'epicentrum' van de coronacrisis in Europa, heeft duizenden mensen verloren aan de pandemie. Voor Hateboer en alle andere inwoners had dat veel zichtbare gevolgen.

'Het was heel stil op straat. Echt een hele gekke wereld. Overal politie, het leger, met een speciaal document naar de supermarkt. Als je dat allemaal ziet denk je: waar ben ik in beland?'

'Ik heb een hond dus ik mocht er drie keer per dag uit. Ik volgde het nieuws vanuit Nederland. Ik heb geen Italiaanse televisie, dus ik weet hetzelfde als jullie weten.'

Verschrikkelijke situatie

De rechtervleugelverdediger zegt weinig verdriet te hebben gezien: 'We gingen al heel snel in quarantaine, dus ik heb mijn collega's al drie maanden niet gezien. Onze keeper was wel ziek, maar dat bleef gelukkig bij een griepje. De vader van een assistent-trainer is wel overleden, hij mocht geen afscheid nemen. Dat is wel een verschrikkelijke situatie.'

Het is gissen of de Italiaanse competitie nog wordt hervat, in het seizoen waar Atalanta Bergamo nog maar weer eens boven zichzelf uitsteeg met een voorlopige vierde plaats. 'Ik heb geen flauw idee, elke dag hoor je weer wat anders. Volgens mij zitten ze nog niet allemaal op een lijn hier.'

Hoe kunnen we juichen voor onze spelers als we zoveel mensen kennen die zijn overleden? Harde kern van Atalanta Bergamo - wil geen hervatting van Serie A

'De harde kern van Atalanta wil niet meer spelen. Ze zeggen: hoe kunnen we juichen voor onze spelers als we zoveel mensen kennen die zijn overleden? Aan de andere kant kunnen we de mensen ook wel vreugde brengen door weer te voetballen. Er zijn twee kampen.'

Petitie

Er is in Italië een petitie opgestart om de club van Hateboer de titel te geven. Omdat het gebied zo hard is getroffen en omdat Atalanta het zo goed doet. 'Ja, dat heb ik ook gehoord', zegt Hateboer. 'Maar zo wil ik niet winnen. We staan vierde, maar we staan nog zoveel punten achter. Ik vind het niet reëel.'

'Het slaat nergens op eigenlijk, en ik denk niet dat clubs als Lazio en Inter (concurrenten van Atalanta, red.) daar akkoord mee gaan.'

Veranderd

Vanwege de coronacrisis heeft de voetballer lange periode alleen thuis gezeten. En dat heeft hem veranderd, zegt hij: 'Ik was hier helemaal alleen, met de hond. Ik moest leren koken, ik heb mezelf echt moeten redden. Op een gegeven moment ga je dan tegen de hond praten.. maar jammer genoeg zegt hij niks terug', lacht Hateboer.

'Maar de hond was ook blij met mij hoor. Hij ging er drie keer per dag met een lange ronde uit.' Zijn maatje heeft hij eind april achtergelaten in Nederland, waar hij kort was. 'Toen heb ik eindelijk iedereen weer even kunnen zien. Maar voor de rest zie ik ze niet.'

Ook blikken Bureau Sport-presentatoren Frank Evenblij en Erik Dijkstra nog kort vooruit op het Champions League-avontuur van de Beertster. Want ook daar presteert zijn club, mede door de twee doelpunten in de achtste finale van Hateboer, erg goed.

We hadden de Champions League kunnen winnen Hans Hateboer - heeft een mooi verhaal

Gaat het toernooi nog afgemaakt worden? Hateboer weet het niet: 'Misschien in augustus, daar praten ze nu over. Kijk, het liefst speel ik natuurlijk als dat kan. Aan de andere kant: als het nu wel stopt, heeft het een open einde en heb je een mooi verhaal. Dan kan je altijd zeggen: we hadden 'm kunnen winnen!'

De uitzending van Hans Hateboer in Bureau Sport is hier te zien: