Nieuwbouw Hotel Spoorzicht 'eindelijk' van start: 'Het had er al kunnen staan'

De eerste paal voor de nieuwbouw werd niet geslagen, maar de grond in geboord. 'Om ervoor te zorgen dat er geen schade wordt veroorzaakt aan omliggende panden', legt eigenaar Cees de Vries uit.

Procedures

Hij is blij dat de nieuwbouw - die ongeveer een jaar duurt - van start is gegaan, maar baalt ook een beetje.

'Eindelijk hebben we onze vergunningen gekregen, dat heeft best wat voeten in aarde gehad. Het pand had er al kunnen staan. Door allerlei procedures en commissies hebben we bijna een jaar vertraging . Het wordt er heel ingewikkeld en complex van.'

Rijksmonument

Spoorzicht is een rijksmonument. 'Ik heb het altijd in zijn volle glorie willen herstellen, maar dan kom je op het gebied van smaak en meningen terecht. En dat is best lastig.'

Hotel Spoorzicht voor de versterking (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Spannend

De start van de nieuwbouw en de heropening van het versterkte hotel vallen midden in coronatijd. 'De financiering is rond, maar er komt al een tijdje niks binnen, dit is geen goed jaar. We hebben er allemaal wel weer ongelooflijk veel zin in. De anderhalve meter is heilig. Ik vind het wel spannend.'

