Verkopers kunnen de vraag naar boten bijna niet aan: 'In september kan ik weer leveren'

Normaal gesproken is Heino van Dijk uit Winsum blij met de hoge omzet, maar dit gaat zelfs hem te ver. 'Het is niet comfortabel meer. We kunnen het bijna niet aan.'

September

Toch hoeft hij nog geen 'nee' te verkopen. 'Alle boten tussen de tien- en de honderdduizend euro zijn uitverkocht. Sommige modelletjes zijn nog beschikbaar, maar het is heel druk', volgens Van Dijk. 'We kunnen pas weer leveren in september.'

Van Dijk vindt het voor zijn klanten wel vervelend dat hij pas in september weer boten kan leveren. 'Nu is het mooi weer en dan kan voor sommige mensen de boot niet geleverd worden. Dat is een vervelende situatie.'

Niet naar het buitenland

Niet alleen aan de verkoop merkt Van Dijk dat de bootverkoop goed gaat. 'Ik was met Hemelvaart op het water en ik heb het nog nooit zo druk gezien. Iedereen wil nu het water op en mensen die normaal geen boot kopen, kopen nu wel een boot.'

In de Reiderhaven in Beerta zijn al bijna geen ligplaatsen meer te krijgen. Geert-Jan Molema is havenmeester van de Reiderhaven. Hij weet wel hoe dat komt. 'Normaal gaan de mensen naar het buitenland, maar nu blijven ze in Nederland.'



