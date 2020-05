'Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen moet sneller'

Afgelopen vrijdag botste een trein bij Hooghalen op een trekker. Daarbij kwam de 58-jarige machinist om het leven. Ook in onze provincie was het tussen 2014 en 2019 verschillende keren raak, met in totaal drie doden en verschillende zwaargewonden als gevolg.

De VVMC doet na het ongeluk van vrijdag 'een klemmend beroep' op staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) om haast te maken met de aanpak van overwegen zonder spoorbomen, bellen en lichtsignalen.

159 overgangen

'Eventuele bestuurlijke problemen met gemeenten, provincies, lokale grondeigenaren en rechthebbenden moeten nog sneller worden opgelost.' Als dat mogelijk en nodig is, moet Van Veldhoven dwingend optreden, vindt de VVMC. 'Alles om meer dodelijke slachtoffers en leed te voorkomen.'

In Nederland zijn nog 159 onbewaakte spoorwegovergangen, vaak bij onverharde wegen. Spoorbeheerder ProRail is al jaren bezig om ze op te heffen of beter te beveiligen met bellen en lichtsignalen.

In onze provincie zijn er iets minder dan twintig onbewaakte overgangen waarbij een reizigerstrein kan passeren. Het totaalaantal onbewaakte spoorwegovergangen ligt hoger. Vooral in de gemeente Delfzijl zijn er nog meerdere onbewaakte overgangen waar een goederentrein kan passeren. Die overgangen liggen vooral in de buurt van de Eemshaven.

