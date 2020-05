Omwonenden: 'Steekincident in Kolham was familiedrama'

Maandagmiddag is het rustig aan de Hoofdweg in Kolham. Bij het huis waar het steekincident plaatsvond is niets meer te zien van de tragische gebeurtenis van zondag. Een aantal buurtbewoners is bezig in de tuin of op de oprit.

'We kennen de slachtoffers goed'

Ook Joop Hartman, die zijn aanhanger aan het schuren is. Hij heeft zicht op het huis waar het is gebeurd. 'Gisteren zag ik veel politie en politielinten. Ik wist eerst niet dat het om een steekpartij ging, maar toen ik dat hoorde schrok ik. Je verwacht dit hier niet. Het is zo'n rustig dorp.'

Joop Hartman (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

De steekpartij is maandag nog steeds het gesprek van de dag: 'Iedereen die hier langs loopt begint er wel over', zegt hij. 'Het leeft hier. We kennen de slachtoffers goed.'

Het zou gaan om een echtpaar dat werd neergestoken door hun zoon. 'We weten wel dat er iets was tussen de jongen en z'n ouders, maar wat precies dat weet ik niet', aldus Hartman.

Maandag verhoord

De slachtoffers, een 63-jarige man en een 55-jarige vrouw, zijn na de steekpartij met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie startte meteen een zoektocht naar de dader. Even later werd de verdachte in Scharmer aangehouden.

Hoe het met de slachtoffers is, is onbekend. De politie wil niet bevestigen dat het gaat om een echtpaar, en ook niet dat de 32-jarige verdachte hun zoon is. De verdachte komt uit de stad Groningen en wordt maandag verhoord.

Lees ook:

- Gewonden Kolham zijn man (63) en vrouw (55)

- Verwarde man steekt twee mensen neer in Kolham