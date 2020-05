Founder Talks kijkt online verder dan Groningen

In Het Kasteel in Groningen ontvangt host Nick Stevens op gepaste afstand twee ondernemers, waar het aangemelde publiek vanuit huis naar kan kijken. Het onderwerp is kunstmatige intelligentie. Organisator Elmar de Jong over het hoe en wat.

Waarom gekozen voor een online editie?

'De twaalfde keer stond aanvankelijk op 16 april gepland. Daar ging een streep door en toen vrij snel duidelijk werd dat 26 mei ook geen haalbare kaart bleek zijn we gaan kijken wat mogelijk was. Startup Eventsinsight heeft iets ontwikkeld om grote evenementen online te organiseren, waarbij deelnemers het gevoel krijgen er een beetje live bij te zijn.'

'Zo wordt iedereen die inlogt via een video van onze presentator Nick Stevens welkom geheten. We willen ondernemers de kans geven om buiten de kantoorruimte contact te hebben met andere ondernemers. Dat kan met de tool van Eventinsight.'

Met name het centraal stellen van het ondernemersverhaal van beide gasten scoort goed Elmar de Jong

'In Het Kasteel kunnen we prima op anderhalve meter organiseren. We gaan kijken of het voor ons toekomst biedt. Interactie tussen gasten en publiek blijven we essentieel vinden. De deelnemer moet echt het gevoel krijgen erbij te zijn.'

'Er is een sectie in de tool waar vragen in een chat genoteerd kunnen worden. Deelnemers stemmen en zo krijgen vragen een ranking. De hoogst genoteerde vragen komen aan tafel aan bod. Zo proberen we de interactie te krijgen. Er hebben zich al ruim 100 belangstellenden aangemeld en daar zijn we voor nu tevreden mee.'

Verandert de opzet?

'Het gaat wel een klein beetje anders dan de vorige keren. Het was altijd zo dat de gasten een pitch gaven en van daaruit het één op één gesprek aangingen. Deze keer beginnen we direct met een tafelgesprek, waarbij beide ondernemers ondervraagd worden en steeds de gelegenheid hebben om op elkaar te reageren. Na de elfde editie hebben we het publiek gevraagd wat ze van Founder Talks vinden. Het blijkt dat de opzet gewaardeerd wordt.'

'Met name het centraal stellen van het ondernemersverhaal van beide gasten scoort goed. Nu zijn we dan gedwongen om het iets anders te doen, maar we hopen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de opzet van vorige edities.'

'Ook is het zo dat we nadrukkelijker zijn gaan samenwerken met STERK Fries Ondernemerschap, de Friese equivalent van Founded in Groningen. We kijken qua gasten verder dan Groningen. Iedereen kan wereldwijd meekijken als ze willen. Daarom verruimen we onze blik.'

Waarom deze keer volledig in het Engels?

'Vanuit Founded in Groningen doen we alles in het Engels. We hebben hier in Groningen een grote groep internationale ondernemers die bij ons aanhaken. Daarom hadden we het sowieso al gepland om een keer Engelstalig te gaan. Bovendien spreekt Nick Stevens native Engels en één van onze gasten, Ioannis Katramados spreekt het liefst Engels.'

Het hapje en het drankje hebben de deelnemers hopelijk zelf thuis Elmar de Jong

'Daarom past het goed om het deze keer in het Engels te doen. We kijken naar de ondernemers wat ze het liefste willen. Als iemand zich er prettiger bij voelt om zijn of haar verhaal in het Nederlands te doen dan is dat prima.'

Wie zijn de gasten?

'Door de samenwerking met STERK is het aanbod van ondernemers groter geworden. Gerrit Baarda uit Gorredijk is van ZiuZ. Een onderneming gericht op visuele intelligentie. Het bedrijft heeft onder andere software ontwikkelt voor het opsporen van kinderporno. De landelijke politie maakt hier bijvoorbeeld gebruik van. Een andere toepassing van deze software is om in ziekenhuizen de analyse van MRI-scans gemakkelijker te maken.'

'Ioannis Katramados komt van origine uit Griekenland. Zijn bedrijf Cosmonio is gevestigd in Groningen. Daarnaast is hij lector Data Science aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Katramados maakt deeplearning-software. Dergelijke software is in staat om zelf te redeneren en problemen op te lossen. Het verhaal van beide ondernemers komt aan bod.'

Is er na afloop ook een borrel?

'Nee, het hapje en het drankje hebben de deelnemers hopelijk zelf thuis. Wel is er de mogelijkheid om te netwerken. Een deelnemer kan zich vooraf aanmelden voor een speeddate van 130 seconden.'

'Of het kan zijn dat je onder de deelnemers iemand ziet waar je graag mee in contact komt. Dan stuur je diegene een verzoek en kan er snel een contactmoment ontstaan.'