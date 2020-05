Slachterij: 'Iedereen die hier een onderzoek wil instellen is welkom'

Slachthuizen blijken besmettingshaarden voor het coronavirus. Enkele slachthuizen in Nederland zijn daarom al gesloten. In Groningen zijn voornamelijk kleine tot middelgrote slachthuizen en daarom is de kans op besmetting hier een stuk kleiner.

Twintig procent van de personeelsleden van slachterij Vion in het Gelderse Groenlo is besmet met het coronavirus. Dit komt mogelijk door de huisvesting van het personeel. De personeelsleden zijn veelal arbeidsmigranten en wonen samen in kleine ruimtes.

Niet bang voor besmettingen

Peter Ruiters van VOF Dik’s Slachterij uit Musselkanaal is geschrokken van het nieuws. ‘Het is wel een dingetje ja’, vertelt hij. ‘Je kijkt toch even naar wat er daar mis is gegaan. Volgens mij is ons bedrijf niet te vergelijken met VION in Groenlo.’ Ruiters doelt op de grootte van het bedrijf.

‘Wij werken hier met een man of zeven en dat zijn allemaal mensen die hier uit de buurt komen. Ze wonen niet samen en komen ook niet samen naar het werk. Ik ben wat dat betreft niet angstig’, legt Ruiters uit.

'Zij maken net zoveel kans om besmet te raken'

Martine Onderdijk is directeur van Pluimveeslachterij Storteboom in Kornhorn. Een wat grotere slachterij in de provincie met 250 medewerkers. 'Hier werken arbeidsmigranten, dat is op veel bedrijven zoals deze zo', vertelt Onderdijk. 'Er zijn ook arbeidsmigranten die met elkaar samenwonen, wij houden ons strikt aan de regels van het RIVM. Niet met meer dan twee personen in een auto naar het werk, is bijvoorbeeld één van die regels.'

'Niet alleen de arbeidsmigranten wonen samen', vertelt Onderdijk. 'Er zijn ook werknemers hier uit het dorp die samenwonen. Zij maken net zoveel kans om besmet te raken.' De Partij voor de Dieren en de SP hebben Gedeputeerde Staten van Groningen gevraagd om de veiligheid in slachthuizen in de provincie te onderzoeken. Onderdijk heeft daar geen problemen mee. 'Iedereen die hier een onderzoek wil instellen is welkom.'

'We houden ons aan de richtlijnen'

Kroon Vlees in Groningen heeft twintig werknemers. ‘We werken hier in ploegen. Dus we zien elkaar lang niet allemaal. Hier op het bedrijf is alles goed geregeld. We houden ons aan de richtlijnen’, vertelt verkoop en-inkoper Boudewijn Roemers. ‘Het belangrijkste is misschien nog wel: hoe gaat het personeel privé om met de situatie waarin we nu leven. Ze moeten geen stiekem samenkomsten organiseren. Maar daar vertrouw ik ons personeel in.'

Weinig slachterijen in Groningen

Liza van Nuysenburg is bestuurder voedingsindustrie bij de FNV. Ze richt zich specifiek op de vlees- en de pluimveesector. 'Groningen heeft relatief weinig slachterijen en de slachterijen die er zijn hebben vaak weinig werknemers', vertelt Nuysenburg. 'In Groenlo ligt het probleem echt bij de kleine onderkomens waarin arbeidsmigranten met elkaar moeten leven. Hier in Groningen komt dat veel minder voor.' Toch is Nuysenburg voorzichtig. 'Ik kan me niet voorstellen dat het alleen bij slachterij VION in Groenlo niet goed gaat', vertelt ze.

'In theorie kan iets er heel veilig uitzien, maar in de praktijk is dat vaak toch even anders. Kun je je handen wel wassen op anderhalve meter, is de omkleedruimte voor 250 werknemers groot genoeg? Gaan er toch niet stiekem meer mensen mee in de auto? Daarom houden we veel enquêtes voor het personeel in de slachterij en pluimveehouderij.