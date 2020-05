Nieuwbouwplan 't Zandt overdondert inwoners en raad

'Kunststof kozijnen vind ik niet passen naast zo'n prachtige monumentale kerk', zegt inwoonster Jolanda Jager, één van de vier bezwaarmakers. Ook de gemeenteraad is verrast.

Actie tegen sloop

Het is een beladen plek in het dorp. Tot twee jaar geleden stond hier, aan de Hoofdstraat 51 in 't Zandt, een woning uit 1907. Het pand had veel te lijden onder de aardbevingen en is in 2015 opgekocht door de NAM. Het pand was volgens de gemeente niet karakteristiek en mocht daarom gesloopt worden.

Het protest bij de inmiddels gesloopte woning in 't Zandt. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Dorpsbewoners keerden zich fel tegen de afbraak. Tientallen Zandtsters voerden actie om de sloop tegen te houden. Dat bleek tevergeefs: de sloop ging na enige vertraging alsnog door.

'Dertien in een dozijn'

Inwoonster Jolanda Jager, die twee jaar geleden het protest begon, is nu één van de bezwaarmakers tegen de nieuwbouwplannen. Zij vindt het zonde dat Woongroep Marenland er 'dertien in een dozijn-woningen' bouwt: 'Het is wel heel erg nieuwbouw wat er komt. Het moet aansluiten bij het geheel.'

Het ontwerp van de nieuwe woningen (Foto: Woongroep Marenland)

Het gaat om drie blokken van twee levensloopbestendige woningen. Tijdens een infoavond in 2017 liet Woongroep Marenland echter nog andere schetsen zien. Toen was een hofje nog één van de opties, wat op steun kon rekenen van omwonenden. Die plannen zijn in de tussentijd aangepast vanwege een nieuw stedenbouwkundig plan.

Kritiek uit raad

'Waarom is dit niet vroegtijdig gecommuniceerd?', vraagt raadslid Chris Bultje van coalitiepartij PvdA. 'Daar had je een hoop onrust mee kunnen voorkomen.' Bert-Jan Huizing van oppositiepartij VVD is ook kritisch: 'Het nieuwe ontwerp is aan de inwoners gepresenteerd als voldongen feit. Dit is niet goed gecommuniceerd.'

Wethouder Pier Prins (CDA) snapt de kritiek van de bewoners: 'De woningen wijken af van de ontwerpen die eerder met het dorp zijn gedeeld, dus ik kan mij voorstellen dat het teleurstellend is voor omwonenden.'

Geleidelijke overgang

Wat betreft het uiterlijk van de nieuwe huizen maakt de wethouder een kanttekening: 'De woningen staan echter niet direct naast de kerk. Er komt waarschijnlijk nog een nieuw dorpshuis bij in dezelfde stijl als de oude herberg en bakkerij naast de Mariakerk. Daardoor komt er een geleidelijke overgang naar de rest van de straat.'

Over de communicatie is Prins duidelijk: dat moest beter. 'Dit bevestigt hoe moeilijk communicatie is', zegt hij tegen de raad.

De dertiende eeuwse Mariakerk in 't Zandt (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Woongroep Marenland laat weten achter het ontwerp van de nieuwbouwwoningen te blijven staan: 'Het plan is getoetst door Libau. Die heeft ook gekeken of de nieuwbouw aansluit op de omgeving. Daarom gaan we door met bouwen, zodat onze huurders straks wonen in een nieuwe, aardbevingsbestendige woning.'

Bezwarencommissie

De gemeente heeft de omgevingsvergunning al verleend. Vanwege de vier bezwaren zou er eind maart een zitting zijn van de bezwarencommissie, maar die kon niet doorgaan vanwege het coronavirus. Prins verwacht dat een zitting niet nodig is en dat de commissie uitspraak kan doen op basis van de informatie op papier.

Voor de omwonenden is het dus een kwestie van geduld. 'Het wordt afwachten, maar dat zijn we in dit dossier wel gewend', zegt Jager.