Geen asielzoekers meer in kazerne in Zoutkamp

Er worden geen asielzoekers meer opgevangen in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp. De laatste drie zijn maandag vertrokken en zijn elders in het land ondergebracht.

De drie maakten deel uit van de groep van ongeveer zestig asielzoekers uit Sneek, die mogelijk met besmet waren met het coronavirus. De groep werd daarom uit voorzorg in Zoutkamp in quarantaine geplaatst.

Met het vertrek van dit trio is er ook een eind gekomen aan de opvang van asielzoekers door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in de kazerne in Zoutkamp.

De drie personen, die maandag zijn vertrokken, waren eerder negatief getest op corona. Ze verbleven in het asielzoekerscentrum in Sneek wel in een wooneenheid met besmette asielzoekers. Daarom moesten de drie wel in quarantaine. De periode van afzondering, zit er voor hen nog niet op, maar zullen elders in het land nog enige tijd in quarantaine verblijven.

