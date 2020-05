‘FC Groningen heeft nog een lange weg te gaan’

‘De rust is weer een beetje wedergekeerd’, vertelt algemeen directeur Wouter Gudde. ‘Voor het eerst heb ik dit weekend een dag vrij gehad, dat zegt veel.’

Deze week hoopt de Trots van het Noorden wat meer duidelijkheid te krijgen vanuit de KNVB. ‘Dat gaat dan met name over het competitieschema. Wanneer we weer wat mogen doen bijvoorbeeld’, geeft de directeur aan.

Hartverwarmend

De club zit momenteel nog midden in de grote campagne om zoveel mogelijk seizoenkaarten te verkopen. ‘We gaan richting de 6000 seizoenkaarten op dit moment. Op 11 mei zaten we nog op zo’n 1700. Op dit tempo gaat het gewoon heel goed. Ik heb het vaker gezegd, maar ik vind het echt hartverwarmend. We hebben nog een lange weg te gaan, maar het is mooi dat we nu al op hetzelfde aantal zitten als vorig jaar rond deze datum.’

Slag om de arm houden

Vorig seizoen had FC Groningen zo’n 9500 seizoenkaarthouders. De club wil weer op dat aantal komen om voldoende liquiditeit te hebben. ‘Dan zitten we weer op het normale niveau’, geeft Gudde aan. ‘Je moet natuurlijk een slag om de arm houden omdat je nog niet weet wanneer je weer met publiek met spelen. Dat blijft afwachten. Ik heb wel het gevoel dat er met alle acties alleen maar meer enthousiasme komt.’